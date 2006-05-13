تعليم و تربيت از عبادات بزرگ است / ترويج و توسعه تعليم و تربيت از اهم مسائل جامعه است

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله صافي گلپايگاني در ديدار جمعي از اساتيد و مربيان نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ترويج و توسعه تعليم و تربيت را از اهم مسائل در جامعه دانست و گفت: مردم بايد معالم دين خود را ياد بگيرند، اخلاقيات و معنويات را كامل كنند و اسباب تقرب بيشتر به خداوند متعال را فراهم كنند زيرا جامعه با اخلاق و فضيلت آراسته مي شود و هيچ روشي بالاتر از ذخيره هايي كه در اختيار شيعه براي سعادت بشر وجود دارد، نيست.

وي خاطرنشان كرد: اگر جامعه اي در جهت تعليم و تربيت كمبود نداشته باشد در ساير جهات نيز نقصان نخواهد داشت و در دين اسلام تعليم و تربيت از عبادات بزرگ است و هيچ عبادتي به فضيلت آن نمي رسد.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، وي تعليم و تربيت را غنيمتي براي مربيان و اساتيد دانست و اضافه كرد: بايد براي اين شغل اعتبار قائل بود و با استفاده از فرصت فراهم شده كساني را كه جهت تعليم و تربيت در اختيار شما قرار دارند به گونه اي تربيت كنيد كه موجب رضايت امام زمان (عج) شود.

آيت الله صافي گلپايگاني تاكيد كرد: مقاومت در برابر غرب گرايي و ايستادگي در مقابل دشمنان اسلام، موجب رضايت امام زمان (عج) است.

وي با اشاره به مسئله انرژي هسته اي و لزوم الگو قرار دادن امام حسين (ع) يادآور شد: نبايد ذلت پذير باشيم بلكه شيعه قوي و قدرتمند است و به عزت اسلامي خود افتخار مي كند.