دستگيري 281 فرد مسلح از كشورهاي عربي در تكريت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، يك منبع امنيتي عراق درشهر تكريت ازدستگيري 281فرد مسلح از اتباع عرب خبر داد .

سرهنگ جاسم حسين محمد رئيس امنيت استان صلاح الدين درگفتگو با خبرگزاري آلمان اعلام كرد : نيروهاي آمريكايي و عراقي طي سه روز گذشته دست به عمليات گسترده اي در جنوب غرب سامرا و مناطق بين فلوجه و درياچه الثرثار زدند كه درنتيجه آن دستكم 281 مسلح عرب و شش ايراني دستگير شدند.

وي افزود: نيروهاي پيشمرگه كرد هم توانستند ازيك اردوگاه آموزش عناصر مسلح مقادير زيادي كمربند انفجاري و مواد منفجره و سلاح سبك كشف و ضبط كنند .

منابع امنيتي عراق هم ازكشته شدن 5 تن از جمله يك عضو حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق در حملات پراكنده خبردادند .

يك منبع وزارت كشور عراق افزود : درحملات پراكنده دربغداد سه عراقي كشته و چهار تن ديگر مجروح شدند.



عناصرمسلح ناشناس هم يك افسر سابق پليس را در منطقه الدوره به ضرب گلوله كشتند.

در منطقه عامريه حمله مسلحانه به يك دستگاه خودرو توسط عناصر ناشناس يك كشته و يك زخمي برجاي گذاشت .

درشهركركوك عناصر مسلح كمال جلال عضو اتحاديه ميهني كردستان را كشته و يك عضو شوراي شهر را مجروح كردند.

مهاجمان مسلح در منطقه المسيب با حمله به يك منزل يك پليس عراقي را كشته و برادرش را زخمي كردند.

درمنطقه زعفرانيه درجنوب پايتخت شش تن از جمله سه تن از نيروهاي پليس بر اثر انفجار بمب در مسيرخودروشان مجروح شدند.

يك منبع پليس عراق هم اعلام كرد: درشهر نجف جسد يك مرد ايراني در گورستان وادي السلام درشمال اين شهر كشف شد. اين مرد 60 ساله دو روز قبل بدست عناصر مسلح ربوده شد.

همچنين اجساد دو فرد ناشناس در كوي كماليه و الرشاد و دو تن در شهر مدائن كشف شد.