دولت و مجلس مسئولان استان قم را در برطرف كردن مشكل آب اين استان ياري كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت ‌الله فاضل لنكراني در ديدار مهندسان و جمعي از كاركنان قرارگاه سازندگي قائم كه مسؤوليت اجراي پروژه انتقال اب به قم را بر عهده دارند در سخناني خواستار تعجيل مسئولان در جهت رفع مشكل آب شرب قم شد و گفت: دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد مسئولان استان را براي برطرف كردن مشكل آب قم ياري نمايند.

وي ادامه داد: متأسفانه مردم قم هم ‌اكنون از كمبود آب آشاميدني رنج مي‌برند و اين مسأله بايد با جديت بيشتري دنبال شود.

فاضل لنكراني ابراز اميدواري كرد كه مسئولان قرارگاه قائم در تأمين آب شرب براي قم، گام مؤثري بردارند.

وي خاطرنشان كرد: آب سالم نقش مهمي در زندگي بشر دارد. بنابراين برطرف كردن مشكل آب مردم اهميت فراواني دارد.

اين مرجع تقليد در پايان گفت: ما هميشه مشكل آب قم را پيگيري مي ‌كنيم و امروز نبايد شاهد نبود آب سالم در استان باشيم.