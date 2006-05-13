در گفتگو با مهر : سخنگوي "رهپويان صلح" ديدار اين گروه از ايران را مثبت ارزيابي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" خانم نورآذر كه گروه را در ايران همراهي مي كند برنامه هاي اين گروه را در خصوص ديدار از اماكن ايران و آشنايي با افكار عمومي كشور بسيار مفيد توصيف كرد.

وي همچنين گفت: گروه رهپويان صلح پيشتر در برنامه ديدارهاي خود با " انجمن مجروحان شيميايي" ديدار و با اعضاي آن به گفتگو نشستند.

نوآذر گفت كه اعضاي گروه و اعضاي مجروحين شميايي با همديگر ملاقات و گزارش و همچنين تصاويري از آنها تهيه كردند.

به گفته وي اين گروه همچنين با دپارتمان حقوق بشر در دانشگاه شهيد بهشتي نيز ملاقات و با افرادي در آنجا به گفتگو پرداختند و در اين گفتگو يك جلسه پرسش و پاسخ نيز صورت گرفت.

نورآذر همچنين اظهار داشت كه اخيراً گروه رهپويان صلح از اماكن ديدني شيراز ديدار داشته است و در حال حاضر بازديد كنندگان عازم اصفهان مي شوند تا با افكار عمومي اين شهر فرهنگي نيز آشنا شوند.

"محمد علي واقفي" يكي از مقامات آژانسي كه متصدي ساماندهي گروه رخپويان صلح به شمار مي رود نيز در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت : ما افراد زيادي را براي آشنا كردن آنان با افكار عمومي مردم ايران به كشور دعوت مي كنيم اما سفر گروه اخير به سبب كاركردشان از حساسيت بيشتري برخوردار شده است .

واقفي در اين باره و ماموريت اين گروه گفت : بيشتر برنامه هاي آنها روزمره است و سعي كرديم با اوضاع و احوال اجتماع ايران هم آشنا شوند و در بين مردم حاضر شوند.

نورآذر نيز درباره برنامه كاري اين گروه گفت: اين گروه پس از ديدار از شيراز در 18 مي 28 ارديبهشت به تهران عزيمت خواهند كرد و در 20 مي 30 ارديبهشت نيز به سوي آمريكا پرواز خواهند داشت.

گروه "رهپويان صلح" متشكل 22 تن از از فعالان آمريكايي و انگليسي و همچنين گروه روحانيون مذهبي از فرق مختلف مسيحيت ، يك خانم مسلمان و اسلام شناس آمريكايي ، يك ناشر و يك پزشك و چند نفر ديگر هستند كه در حوزه هاي تحقيقاتي كار مي كنند با هدف رفع اختلاف و بدگماني ها بين ايراني ها و آمريكائي ها وارد تهران شدند.

"حسين عليزاده" يكي از اعضاي گروه ضد جنگ "رهپويان صلح " پيشتر در گفتگو با "مهر" در نيويورك اين سفر را دومين سفر گروه خواند و گفت كه اولين سفر در آذرماه سال 84 صورت گرفت كه 10 روز طول كشيد .

به گزارش مهر برخي از اعضاي گروه معتقدند كه با آشنايي نزديك با ايران اين گروه قادر خواهد بود مانع از آن شود كه آمريكاييان به طور چشم بسته تبليغات جاري در مورد پليد جلوه دادن ايران را قبول كنند.

سفر اين گروه به ايران قريب به دو هفته طول خواهد كشيد كه طي آن گروه در تلاش خواهد بود تا براي كاهش شكاف بين مردم ايران و آمريكا با رهبران سازمان هاي غير دولتي، شخصيت هاي مذهبي و افراد عادي جامعه ديدار نمايند.