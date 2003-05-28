ضعف مديريت مهمترين عامل طرح اسيتضاح وزير بهداشت است

دكتر فاطمه خاتمي با بيان اين مطلب به خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر گفت : ضعف مديريت و انتخاب مديران ناكارآمد چه در وزارت خانه و چه در دانشگاه هاي علوم پزشكي مهمترين عامل استيضاح وزيربه شمار مي آيد
وي گفت : خود گرداني بيمارستانها - تعرفه هاي نا عادلانه پزشكي- عدم تحقق خواسته هاي اين جامعه و نابساماني بازار دارو از دلايل ديگر استيضاح وزير است
وي تاكيد كرد : هيات رئيسه مجلس تاكنون طرح استيضاح وزير بهداشت را اعلام وصول نكرده است پس از اعلام وصول وزير تا 10 روز فرصت دارد تا در صحن علني مجلس حضور پيدا كند و پاسخگو باشد .
گفتني است كه طرح استيضاح وزير بهداشت سال گذشته نيز در دستور كار نمايند گان قرار گرفت اما بروز برخي از مشكلات سبب شد كه اين طرح از دستور كار مجلس خارج شود .
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