خورشيدي مدير مدرسه عالي بازيگري شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد حسين خورشيدي همزمان با مديريت خود بر مدرسه كارگاهي فيلمنامه نويسي حوزه هنري، با حكم سيدحسين حقگو به سمت مدير جديد مدرسه عالي بازيگري جانشين داريوش ارجمند شد.

* "افسون معبد سوخته" در رشت روي صحنه مي رود



نمايش "افسون معبد سوخته" به كارگرداني امير بدر طالعي از 25 ارديبهشت تا دوم خرداد به همت حوزه هنري استان گيلان روي صحنه مي رود. اين نمايش به نويسندگي نغمه ثميني و بازيگري شهرام حمدوي و مرضيه بردبار بازگوكننده داستان دو دشمن است كه در تلاطم عشقي نافرجام هر يك به سويي مي روند و در اين ميان مرد نقشه انتقام مي سازد و زن در معبدي به انزوا مي نشيند ...

اين نمايش كاري از خانه نمايش حوزه هنري استان گيلان است كه در ايام يادشده ساعت 30/18 در سالن آمفي تئاتر هلال احمر استان گيلان واقع در رشت، چهارراه ميكائيل روي صحنه مي رود.