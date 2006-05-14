چني نخستين بار هويت مامور سازمان سيا را فاش كرده بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين اسناد كه توسط پاتريك فيتزجرالد در يك دادگاه فدرال در واشنگتن بايگاني شد ، شامل شواهد مستقيم است كه نشان مي دهد ديك چني معتقد بود والري پالم كه هويت وي درآن زمان فاش نشده بود ممكن است توسط همسرش جوزف ويلسون كه يك سفير باز نشسته است به نمايندگي از سازمان جاسوسي سيا يك سفر جنجالي به نيجررا طرح ريزي كرده باشد .



اين ماموريت به رد اتهامات عليه دولت صدام كمك كرد . دولت صدام متهم بود كه تلاش كرده از كشور آفريقايي نيجر اورانيوم خام كه به كيك زرد معروف است ، خريداري كند . اين امر بخشي از تلاش حكومت صدام براي احياي يك برنامه تسليحات هسته اي بود .



دولت آمريكا نيز در مارس 2003 با اين بهانه كه صدام در تلاش براي ساخت تسليحات كشتار جمعي است به عراق حمله كرد ، اما سازمان جاسوسي سيا پس از اشغال عراق چنين تسليحاتي را دراين كشور پيدا نكرد .



جوزف ويلسون در سال 2003 با نوشتن مقاله اي در روز نامه نيورك تايمز دولت بوش را متهم به اغراق درباره تهديد عراق براي موجه كردن حمله به عراق كرد ، اندكي پس از اين انتقادات شديد اللحن هويت همسرش به عنوان جاسوس سيا فاش شد .



در سند مذكور ، اشاره خاصي به اينكه يكي از كاركنان كاخ سفيد در پست افشاي هويت والري پالم است ، نشده است .



هم اكنون موضوع افشاي هويت والري پالم موضوع يك تحقيقات جنايي است تا عامل اصلي اين افشا گري شناخته شود .

از طرفي اين اسناد نشان مي دهند كه چني هم از ماموريت ويلسون به نيجر و هم نقش مظنون پالم در انجام آن مدتها پيش از افشاي هويت پالم آزرده خاطر شده بود .



اين اسناد در پرونده اي گنجانده شده است كه يك كپي از مقاله ويلسون با دست نوشته شديد اللحن ديك چني كه در حاشيه آن نيز به چشم مي خورد .



چني در حاشيه اين مقاله نوشته بود كه " آيا آن ها قبلا اين نوع كارها را انجام داده اند ؟ فرستادن يك سفير براي پيدا كردن پاسخ يك سوال ؟ آيا معمول است كه فردي را به خارج بفرستيم كه مجاني براي ما كار كند ؟ يااينكه همسرش وي رابه سفري غير ضروري و پر هزينه مي فرستد؟ .

طبق اين اسناد ، چني به لوئيس اسكوتر ليبي رئيس كاركنان سابق خود اطلاع داد كه همسر ويلسون حدود 4 هفته براي سيا كار مي كرد اين امر پيش از آنكه هويت والري پالم به طور غير قانوني فاش شود ، صورت گرفت .

يك دادستان دولتي به تازگي در حال تحقيق درباره دخالت مقامات ارشد كاخ سفيد در افشاي عمدي هويت پالم در جولاي 2003 است . اين احتمال وجود دارد كه مقامات كاخ سفيد در واكنش به انتقادات جوزف ويلسون شوهر والري پالم از سياستهاي بوش در حمله به عراق، به طورعمد هويت همسروي را فاش كردند .