"زمستان است" در نوبت اكران است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "زمستان است" در بخش مسابقه بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر هم حضور داشت. ميترا حجار تنها بازيگر حرفه‌اي فيلم است كه نقش اصلي را ايفا مي‌كند و بقيه بازيگران محلي هستند. داستان اين فيلم بر اساس شعر مهدي اخوان ثالث و رمان محمود دولت آبادي نوشته شده و به نوعي ارتباط ميان ادبيات معاصر ايران را با سينما به تصوير مي كشد.

ميترا حجار در "زمستان است"

"زمستان است" داستان درباره جوان آهنگري به نام مختار است كه به علت تعطيلي كارگاهش، ناخواسته براي يافتن كار به مهاجرت تن مي دهد. اين فيلم محصول سازمان توسعه سينمايي سوره است و سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره برلين هم به نمايش درآمد كه با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.

* اكران "خانه روشن" در لرستان

فيلم سينمايي "خانه روشن" به كارگرداني وحيد موسائيان پيش از اكران در تهران، در چند استان كشور از جمله لرستان اكران مي‌شود و تهيه‌كننده مشغول رايزني براي نمايش آن در چهار استان ديگر است. در اين فيلم كاوه كاويان، ليلا زارع، بيوك ميرزايي و ايمان عسگري بازي مي‌كنند. موسائيان اين روزها مشغول پيش توليد فيلم "گوشواره" است.