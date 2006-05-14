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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۵۵

مدافع تيم فوتبال تراكتور سازي تبريز درگذشت

مدافع تيم فوتبال تراكتور سازي تبريز درگذشت

رضاحسن زاده مدافع تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز كه بر اثر سانحه تصادف در كما بسر مي برد ، دارفاني را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين بازيكن كه درعضويت تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز بود، هفته گذشته در جاده عسلويه به بوشهر دچار سانحه رانندگي شد و به حالت كما رفت. حسن زاده پس از انتقال به بيمارستان فاطمه زهرا(س) بوشهر تحت مراقبت هاي ويژه قرار گرفت و در حاليكه ضريب هوشي او طي روزهاي گذشته از 3 به 4 رسيده بود اما دراولين ساعات بامداد امروز بر اثروخيم شدن حالش دار فاني را وداع گفت.

قراراست پيكر مرحوم حسن زاده صبح فردا به تبريز انتقال داده شود و پس از تشييع از ورزشگاه باغشمال اين شهر براي هميشه به خاك سپرده شود.

گروه ورزشي خبرگزاري " مهر" درگذشت اين بازيكن بااخلاق تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز را به خانواده حسن زاده و جامعه ورزش تسليت مي گويد. 

کد مطلب 325726

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