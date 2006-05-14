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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۲۶

مديركل پيش بيني سازمان هواشناسي در گفتگو با مهر خبر داد:

ارتباط مداوم هواشناسي ايران با كشورهاي عضو سازمان جهاني هواشناسي

ارتباط مداوم هواشناسي ايران با كشورهاي عضو سازمان جهاني هواشناسي

سازمان هواشناسي به عنوان يكي از اعضاي سازمان جهاني هواشناسي ، با تمامي كشورهاي عضو اين سازمان همكاري ، تعامل و ارتباط مداوم دارد.

مديركل پيش بيني سازمان هواشناسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به تعامل و همكاري سازمان هواشناسي با ديگر كشورهاي عضو سازمان جهاني هواشناسي در زمينه تبادل داده هاي وضعيت جوي ، تصريح كرد: سازمان هواشناسي بخشي از داده ها و اطلاعات مورد نياز براي پيش بيني شرايط جوي كشور طي ساعات آينده را از طريق شبكه مخابراتي جهاني هواشناسي دريافت مي كند.  

پرويز رضازاده افزود: پس از دريافت اطلاعات هوايي و نقشه هاي مورد نياز پيش بيني وضعيت جوي از طريق ماهواره هاي بين المللي ، داده هاي موجود با ساير اطلاعات رسيده از ايستگاههاي هواشناسي ادغام شده و به اين ترتيب وضعيت جوي كشور طي ساعات آينده پيش بيني مي شود.  

کد مطلب 325764

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