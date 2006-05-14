اعزام جانشين فرمانده كل ناجا به محل حادثه جاده بم- كرمان

سردار سرتيپ مهدي محمدي فرد معاون پارلماني نيروي انتظامي با اعلام اين مطلب به خبرنگار پارلماني مهر گفت: در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ، علاوه بر اعضاي كميسيون ، فرمانده قرارگاه عملياتي شرق و مسئولاني از وزارت اطلاعات ، وزارت كشور ، وزارت امور خارجه و قوه قضائيه حضور خواهند داشت.

معاون نيروي انتظامي با بيان اينكه با ورود نيروهاي عملياتي ناجا و هلي كوپترهاي هواناجا به صحنه ، اشرار تحت تعقيب قرار گرفته اند، تاكيد كرد: نيروهاي انتظامي همچنان در حال به دنبال سركوب اشرار در محل حادثه هستند.