مي توانيم هميشه با برانكو برنده باشيم

ابراهيم تقي پور مدافع ملي پوش ذوب آهن پيش از سفرتيم ملي به خبرنگار"مهر" گفت: درتمرينات اخير بازيكنان تيم ملي بسيار با روحيه تمرين كردند و مصمم هستند تا در اين بازي تحت هر شرايطي به پيروزي برسند وقدرت فوتبال ايران را به تمام آسيايي ها نشان بدهند.

وي افزود: البته اين بازي براي ما چندان آسان نخواهد بود چون كره ايها ميزبان هستند و از شرايط ميزباني و حمايت تماشاگر برخوردارند ولي به لحاظ نفري تيم ما بازيكنان بزرگي دارد كه در اين بازي تعيين كننده هستند و مي توانند هر لحظه نتيجه بازي را تغيير دهند.

تقي پور درباره احتمال بازي كردنش در اين ديدار با توجه به غيبت رحمان رضايي گفت: اگر مربيان صلاح بدانند آماده ام تا با تمام قدرت درخط دفاع تيم ملي انجام وظيفه كنم خيلي ها مي گويند من تجربه ملي ندارم و در اين شرايط بازي كردنم ريسك است ولي در جواب بايد بگويم من هر چند سابقه ملي ندارم ولي از تجربه سالها حضور در ليگ برخوردارم و به اندازه كافي در بازي هاي سخت حضور داشته ام.

مدافع ياركوب تيم ملي پيرامون غيبت بازيكنان كليدي دراين بازي گفت: بدون ترديد بازيكناني مثل مهدوي كيا، نيكبخت، مجيدي و رضايي وزنه بزرگي براي تيم ملي محسوب مي شوند ولي قطعا مربيان فكري براي پركردن جاي اين بازيكنان دارند و با نفرات خوبي كه دراردو هستند نگراني از اين بابت نداريم.

تقي پور در پايان تاكيد كرد: برانكو از نظر روحي كاملا تيم ما را متحول كرده بگونه اي كه بعد از بازي با نيوزلند احساس مي كنيم مي توانيم هميشه بااو قهرمان باشيم اين روحيه برگ برنده ما مقابل كره شمالي خواهد بود.