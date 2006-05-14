27 هزار نفر در مشاغل سخت و زيان آور بازنشسته شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر ، محسن شاكري در نشستي كه با هدف به حداقل رساندن مشكلات درخواست كنندگان برقراري مستمري در مشاغل سخت و زيان آور برگزار شد ، افزود: در سطح 31 شعبه تابعه اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ پس از بررسي بيش از 58 هزار درخواست ، 23 هزار و 300 نفر مشمول برقراري مستمري در مشاغل سخت و زيان آور شدند.

وي با اشاره به مشكلات بررسي برقراري مستمري در مشاغل سخت و زيان آور اظهار داشت: برخي از شركت ها به دليل عدم درج عناوين شغلي در فهرست هاي ارسالي حق بيمه و پرونده هاي پرسنلي افراد و نيز نداشتن احكام پرسنلي كه تاييد كننده اشتغال پرسنل در مشاغل مورد ادعا باشد، بررسي برقراري مستمري را در كميته با مشكل مواجه كرده اند.

شاكري افزود: اين امر سبب ايجاد تنش و نارضايتي در بين متقاضيان درخواست بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور شده است.

مديركل تامين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران نيز در اين خصوص گفت: در سطح 19 شعبه تابعه اداره كل شهرستانهاي استان تهران بيش از 10 هزار و 365 درخواست بازنشستگي مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد 4 هزار و 261 نفر داراي شرايط برقراري مستمري بازنشستگي بوده و مستمري دريافت مي كنند.

محمد جعفري با اشاره به اينكه در سال گذشته حداقل دريافتي مستمري بگيران حدود يك ميليون و 22 هزار ريال بوده ، افزود: ميانگين حقوق مستمري بيگران در مشاغل سخت و زيان آور در سال گذشته 2 ميليون و 460 هزار ريال و در واقع بيش از دو برابر دريافتي ديگر مستمري بگيران بوده است.

وي در خصوص اشتغال نيروهاي جوان به جاي افراد بازنشسته در مشاغل سخت و زيان آور اظهار داشت: بسياري از كارفرمايان نه تنها از نيروي جوان استفاده نكرده بلكه به دليل بالا نبودن سن افراد بازنشسته، برخورداري آنها از تجربه كافي و نيز عدم نياز آنها به پرداخت حق بيمه، از افراد بازنشسته در همان شاغل يا شغل هاي مشابه در كارگاه ها استفاده مي كنند.

جعفري ، حفظ سلامت جسمي و روحي افراد شاغل در مشاغل سخت و زيان اور را يكي از اهداف قانون مشاغل سخت و زيان آور دانست و افزود: بر اين اساس از تاريخ اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور در 14 مهر 1380 ، به مدت 2 سال به كارفرماياني كه داراي واحدهايي با مشاغل سخت و زيان آور بودند مهلت استانداردسازي و رفع آلاينده هاي مختلف داده شد.