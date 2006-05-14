صندوق دانشجويي حمايت از ملت و دولت فلسطين افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، جنبش عدالتخواه دانشجويي اين اقدام را در پاسخ به تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص حمايت همه جانبه امت اسلامي و مردم مسلمان ايران از ملت فلسطين و دولت انقلابي حماس و در واكنش به تحريم اقتصادي - سياسي دولت منتخب ملت فلسطين توسط كشورهاي غربي مدعي دموكراسي و حقوق بشر عنوان كرده است.

جنبش عدالتخواه دانشجويي در اولين گام، همايشي با عنوان انقلاب سنگ با موضوع بررسي شرايط كنوني انتفاضه فلسطين و راهكارهاي علمي حمايت از ملت و دولت فلسطين، در روز يكشنبه 31 ارديبهشت ماه در محل تالار اجتماعات دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مي كند و در اين جلسه سردار حاج سعيد قاسمي و نمايندگان جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامي در تهران سخنراني خواهند كرد.

در اين مراسم كه با حضور دانشجويان و نمايندگان تشكلهاي دانشجويي و مسئولان برخي از ارگانهاي مرتبط با موضوع فلسطين برگزار مي شود، صندوق دانشجويي حمايت از ملت و دولت فلسطين رسما آغاز به كار خواهد كرد.