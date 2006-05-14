  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۲۱

در همايش انقلاب سنگ؛

صندوق دانشجويي حمايت از ملت و دولت فلسطين افتتاح مي شود

صندوق دانشجويي حمايت از ملت و دولت فلسطين افتتاح مي شود

جنبش عدالتخواه دانشجويي با همكاري ستاد دانشجويي حمايت از فلسطين در حمايت از دولت منتخب ملت فلسطين در مقابل تحريم هاي كشورهاي غربي از افتتاح صندوق دانشجويي حمايت از ملت و دولت فلسطين خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، جنبش عدالتخواه دانشجويي اين اقدام را در پاسخ به تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص حمايت همه جانبه امت اسلامي و مردم مسلمان ايران از ملت فلسطين و دولت انقلابي حماس و در واكنش به تحريم اقتصادي - سياسي دولت منتخب ملت فلسطين توسط كشورهاي غربي مدعي دموكراسي و حقوق بشر عنوان كرده است.

جنبش عدالتخواه دانشجويي در اولين گام، همايشي با عنوان انقلاب سنگ با موضوع بررسي شرايط كنوني انتفاضه فلسطين و راهكارهاي علمي حمايت از ملت و دولت فلسطين، در روز يكشنبه 31 ارديبهشت ماه در محل تالار اجتماعات دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مي كند و در اين جلسه سردار حاج سعيد قاسمي و نمايندگان جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامي در تهران سخنراني خواهند كرد.

در اين مراسم كه با حضور دانشجويان و نمايندگان تشكلهاي دانشجويي و مسئولان برخي از ارگانهاي مرتبط با موضوع فلسطين برگزار مي شود، صندوق دانشجويي حمايت از ملت و دولت فلسطين رسما آغاز به كار خواهد كرد.

 

کد مطلب 325846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها