دو خبر كوتاه از دانشگاه آزاد اسلامي اراك

***نشست اساتيد قرآن كريم دانشگاه آزاد اراك

به گزارش خبرگزاري مهر، نشست يك روزه اساتيد قرآن كريم دانشگاه آزاد اسلامي اراك با حضور دكتر قاري رئيس دانشگاه آزاد اراك و جمعي از اساتيد و مدرسين حوزه قرآن كريم در دانشگاه ازاد اسلامي اراك برگزار شد.

تدوين آيين نامه جديد آموزشي در خصوص آموزش قرآن كريم در دانشگاه، بررسي مشكلات آموزشي درس آشنايي با قرآن، بيان نكات آموزشي به اساتيد گروه قرآن كريم، استماع انتقادات و پيشنهادات گروه قرآن از جمله اهداف اين نشست است.

***برگزاري مراسم در سايه وحي به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) در دانشگاه آزاد اراك

به گزارش خبرگزاري مهر، به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) مراسم عصري با قرآن با عنوان "در سايه سار كلام وحي الهي" توسط كانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي اراك با حضور جمعي از اساتيد و دانشجويان مشتاق برگزار شد.

اين مراسم در راستاي تشويق دانشجويان به تلاوت و حفظ اين كتاب آسماني و انسان ساز برگزار شد. از جمله برنامه هاي اين مراسم معنوي و مي توان به تلاوت قرآن، اجراي تواشيح، تلاوت تشريح و ترجمه آياتي از سوره مباركه اسرا اشاره كرد.

در پايان اين مراسم به 9 نفر از نفرات برگزيده هزينه سفر به مشهد مقدس و به پنج نفر نيز تفسير 10 جلدي قرآن كريم اهدا شد.