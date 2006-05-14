فقدان مسجد در آتن نقض حقوق اوليه بشر است

به گزارش خبرگزاري مهر، به دنبال گزارش برخي رسانه هاي خارجي مبني بر امضاء درخواستي توسط 10 هزار نفر از مسلمانان يونان به منظور ساخت يك مسجد در پايتخت اين كشور، بار ديگر توجه رسانه هاي جمعيت به آتن، پايتخت بدون مسجد اروپا جلب شد.

علي رغم گزارشاتي كه درباره درخواست مسلمانان منعكس شده است وزير دين و آموزش يونان اظهار داشته كه تاكنون هيچ درخواستي مبني بر احداث مسجد در اين كشور ارائه نشده است.

اكثر مساجدي كه از دوران عثماني در اين سرزمين باقي مانده اند يا به موزه تبديل شده اند و يا در حال تخريب هستند .

در حقيقت علي رغم جمعيت قابل توجه پايتخت يونان، هيچ مسجدي در آتن وجود ندارد و طرح ساخت يك مسجد تازه كه از زمان بازيهاي المپيك 2004 مطرح شده هرگز به اتمام نرسيد.

اما اكنون پس از مطرح شدن اين موضوع توسط شوراي اروپا، سياستمداران يونان پيشنهاد بازسازي مسجد قديمي كه در قلب پايتخت قرار دارد را بررسي مي كند.

ساختمان اين مسجد كه اواسط قرن هجدهم ساخته شده و اكنون به عنوان موزه هنرهاي مردمي مورد استفاده قرار مي گيرد فاصله اندكي با اكروپليس دارد.

هرروزه پنج بار هزاران مسلمان در آتن به فروشگاه ها، زيرزمينها و گاراژاها پناه مي برند تا بتوانند نماز خود را اقامه كنند، اين مساجد موقت تنها مكان نيايش عبادي پيروان دين اسلام در آتن محسوب مي شوند.

در حقيقت از زمان استقلال يونان از امپراطوري عثماني كه حدود 200 سال پيش صورت گرفته تاكنون بانگ اذان هيچ مسجدي در پايتخت اين كشور بلند نشده است؛ اما از سوي ديگر فقدان مكان نيايشي براي مسلمانان موجبات شرمزدگي براي آتنيها را فراهم كرده است.

به تازگي شوراي اروپا دولت يونان را به نقض كردن حقوق اوليه بشر متهم كرده است، چرا كه دولت يونان موجب شده مسلمانان در اماكني گردهم آيند كه براي نيايش به درگاه خداوند نامناسب محسوب مي شود.

دورا باكويانيس وزير امور خارجه اين كشور اخيراً پيشنهاد كرد كه تنها مسجد آتن را كه در نزديكي اكروپليس باستاني قرار دارد بازسازي و بازگشايي شود.

وي افزود: با وجود 200 هزار مهاجر مسلمان مقيم آتن بازسازي اين مسجد كاملا ضروري به نظر مي رسد.

اين مسجد كه در قلب ميدان موناستيراكي قرار دارد چندين دهه به عنوان موزه هنرهاي مردمي مورد استفاده قرار گرفته است.