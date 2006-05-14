پرسپوليس تحت هر شرايطي ضرر كرد / نبايد به بهانه حمايت از تيم ملي حق پرسپوليس را ضايع كنند

محمد حسن انصاري فرد درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به نامشخص بودن برگزاري ديدار فينال رقابتهاي جام حذفي اشاره وخاطرنشان ساخت: متاسفانه اين روزها بحث هاي مطرح مي شود كه موجب شده اصل قضيه كه اعتراض قانوني پرسپوليس بود درحاشيه قراربگيرد. در واقع سعي بر اين است كه با پرداختن به مسائل جانبي اعتراض قانوني پرسپوليس را كم رنگ كرده وبه نوعي بحث را منحرف كنند.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس ادامه داد: درهرصورت فينال جام حذفي تحت هرشرايطي و درهر زماني كه برگزارشود تنها پرسپوليس است كه متضرر مي شود. متاسفانه كسي به اين نكته توجه نمي كند كه برگزاري ديدارفينال بعد از مهلت قانوني فيفا ( 14 مي-24 ارديبهشت) با وجود ملي پوشان امكان پذير نخواهد بود. درچنين حالتي تيم پرسپوليس امكان استفاده از دوملي پوش خود را ندارد، ولي تيم سپاهان فقط رسول خطيبي را دراختيارنخواهد داشت، چرا كه محرم نويد كيا هنوز دوران نقاهت بعد از عمل جراحي را پشت سر مي گذارد و درشرايط مسابقه نيست.

انصاري فرد تاكيد كرد: مي خواهم اين سئوال را مطرح كنم كه وقتي بازيكنان صبا باتري و لژيونرهاي شاغل در ليگ هاي خارجي در اردوي تيم ملي در سوئيس حضور نداشتند اگر سه بازيكن پرسپوليس و سپاهان با چند روزتاخير راهي سوئيس مي شدند و فينال جام حذفي برگزارمي شد، چه اتفاقي مي افتاد؟ آيا زمين به آسمان مي آيد يا اينكه تيم ملي بخاطرغيبت چند روزه 3 بازيكن پرسپوليس و سپاهان درجام جهاني دچارمشكل مي شد؟

انصاري فرد در ادامه با بيان اينكه باشگاه پرسپوليس هميشه درخدمت تيم ملي بوده، تصريح كرد: سياست اصلي باشگاه پرسپوليس در برهه زماني فعلي حمايت كامل ازتيم ملي فوتبال كشومان است، اما متاسفانه برخي ها به دنبال اين هستند كه از اعتراض قانوني و دفاع ما ازحق ميليون ها هوادار تيم پرسپوليس به عنوان عدم همكاري باشگاه پرسپوليس با تيم ملي قرارداديم اما استقلال، پاس و تيمهاي ديگر درهمان مقطع چنين اقدامي نكردند.

آيا اين درست است كه با استفاده ازنام تيم ملي و اهميت رقابتهاي جام جهاني درنزد مردم برهمه ضعفها درنحوه برگزاري و زمان پايان مسابقات باشگاهي سرپوش گذاشت وبعد هم باشگاه پرسپوليس را متهم به عدم همكاري با تيم ملي كرد؟

انصاري فرد در ادامه با بيان اينكه پرسپوليس وهوادارانش مظلوم واقع شده اند، تاكيد كرد: اعتراض شش ماده اي ما به نحوه و زمان برگزاري مسابقه فينال جام حذفي كاملا منطقي و قانوني بوده، اما متاسفانه نه تنها هيچ پاسخ روشني به اعتراض ما داده نشده، بلكه با طرح بحثهاي حاشيه اي سعي بر اين شده كه بحث اصلي به انحراف كشيده شود.

انصاري فرد درپاسخ به ادعاي مسئولان فدراسيون فوتبال مبني بر اينكه دستورسازمان تربيت بدني مبني بر انجام ديدارفينال به صورت رفت وبرگشت درجهت حفظ منافع يك باشگاه خاص است، گفت: اين موضوع درحالي مطرح مي شود كه بنده فكرمي كنم سازمان تربيت بدني صرفا بخاطر نحوه برگزاري رقابتهاي فينال جام حذفي برخلاف آئين نامه خواستار برگزاري آن به صورت رفت وبرگشت شده است. علاوه بر آن مگرغير ازاين است كه مديران، بازيكنان و مسئولان باشگاه سپاهان برگزاري يك بازي درشهر بيطرف را به واسطه پرطرفداربودن تيم پرسپوليس به ضرر خود دانسته اند. با اين وجود آيا برگزاري ديدار فينال به صورت رفت و برگشت نمي تواند منافع باشگاه سپاهان را هم دربرداشته باشد.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس با بيان اينكه اگر دراين شرايط بخواهيم مسائل را بيشتربازكنيم، به عدم همكاري وحتي تضعيف تيم ملي متهم مي شويم، خاطرنشان كرد: همانطوركه گفته هدف اصلي ما حمايت ازتيم ملي براي حضورقدرتمندانه در رقابتهاي جام جهاني است، اما اين دليل نمي شود كه بخواهند حق پرسپوليس را ضايع كنند. ما ازبابت برگزاري ديدار فينال تحت هرشرايطي ضرركرده ايم، اما مطمئن هستم كه با تدبير كادرفني، همت بازيكن و دعاي خيرميليونها هوادارجام حذفي را ازآن خود مي كنيم.

محمد حسن انصاري فرد درپايان با اشاره به حاشيه سازي هايي كه طي روزهاي اخيرصورت گرفته است، گفت: متاسفانه عده اي قصد دارند دراين مقطع حساس به جاي حمايت ازپرسپوليس چوب لاي چرخ تيم بگذارند. جوسازي، حاشيه پراكني و بحران سازي عده اي كه نيازبه نام بردن و افشاي آنها نيست، درمقاطع مختلف وجود داشته است. اما من نمي دانم چرا بعضي ها كه از خانواده پرسپوليس هستند، دراين مقطع قصد به حاشيه بردن پرسپوليس را دارند.