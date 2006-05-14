نظر سازمان تربيت بدني محترم است / تغييري در زمان برگزاري فينال جام حذفي انجام نخواهد شد

محمد رضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: هيات رئيسه سازمان ليگ تنها با هدف اولويت دادن به تيم ملي تصميم گرفت فينال جام حذفي بصورت تك مسابقه اي برگزارشود وعليرغم برخي مخالفتها كه نشان مي دهد تيم ملي چندان هم برايشان در اولويت قرارندارد، بر تصميم خود مصمم است.

پهلوان درخصوص فشارهاي سازمان مبني بر رفت وبرگشت شدن فينال جام حذفي تصريح كرد: تصميم فدراسيون فوتبال تنها بخاطرمحدوديتهاي زماني اتخاذ شده وچنانچه فرصت كافي براي برگزاري دو ديدار رفت وبرگشت وجود داشت، قطعا فدراسيون چنين تصميمي را عملي مي كرد. تصميم كنوني، نظرهيات رئيسه سازمان ليگ بوده و بنظر من بايد به آن احترام گذاشت، ضمن اينكه تصورنمي كنم شان سازمان ايجاب كند كه دراينگونه مسائل جزئي دركار فدراسيونها دخالت كند.

وي درپاسخ به اظهارات امروز رئيس سازمان تربيت بدني مبني براينكه هيچ فدراسيوني نمي تواند با سازمان هماهنگ نباشد، گفت: نظر رياست سازمان كاملا محترم است و ايشان صاحب اختيارهستند، ولي فدراسيونها نيز درچارچوب وظايف خود اختياراتي دارند ونبايد استقلال كاري شان خدشه دار شود.

دبيركل فدراسيون فوتبال درپاسخ به اظهارات سخنگوي سازمان تربيت بدني مبني برنبود سمت معاون دبيركل فدراسيون فوتبال درچارت فدراسيونها گفت: قطعا اطلاعات روابط عمومي سازمان تربيت بدني دراين زمينه بيشتر است. امروزشنيدم ايشان حتي پست دبيركلي فدراسيون فوتبال را هم درچارت فدراسيونها قبول ندارند كه بهرحال نظر ايشان صائب است.

پهلوان دربخش ديگري ازسخنان خود پيرامون اينكه آيا مصدوميت بازيكنان تيم ملي در آستانه مسابقات مهم جام جهاني نگران كننده نيست، گفت: بهرحال احتمال مصدوميت هرلحظه بازيكنان تيم ملي را تهديد مي كند، ولي گريزي از اين قبيل اتفاقات ناخوشايند نيست و بايد با شرايط موجود كنار آمد.

وي درخصوص اينكه آيا امكان دعوت ازبازيكنان جديد به جاي بازيكنان آسيب ديده وجود دارد، گفت: فدراسيون فوتبال ليست بازيكنان ذخيره تيم ملي را چندي پيش به فيفا ارائه كرده و ديگر امكان اضافه شدن نفرجديد به بازيكنان تيم ملي وجود ندارد.