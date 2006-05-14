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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۱:۰۶

سازمان كنفرانس اسلامي از اجلاس روساي پليس در اصفهان حمايت كرد

رئيس اجلاس روساي پليس كشورهاي اسلامي در اصفهان گفت : اجلاس اصفهان توسط سازمان بين المللي اينترپل ، سازمان كنفرانس اسلامي و دفتر بين المللي مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل مورد حمايت قرار گرفته است.

 به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سردار نجفي امروز در جمع خبرنگاران در اصفهان با اشاره به حضور اكثر رؤساي پليس كشورهاي اسلامي در اين اجلاس ، گفت : فراهم شدن شرايط آشنايي بيشتر با محيط ، ساختار سازمان و چگونگي انجام مأموريت هاي محوله به پليس كشورهاي اسلامي هدف اول برگزاري اين اجلاس است و ايجاد تعامل بين كشورهاي اسلامي و معرفي و شناخت ظرفيت هاي موجود از اهداف ديگرآن به شمار مي رود.

 مدير كل اينترپل ناجا همچنين افزود: 40 كشور اسلامي در اين اجلاس حضور دارند.

 وي ابراز اميدواري كرد كه اين اجلاس تداوم يابد و در سال هاي ديگر نيز در ساير كشورهاي اسلامي برگزار شود.

کد مطلب 326010

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