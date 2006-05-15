سالانه 5/7 ميليارد ريال هزينه در پايه اول دبيرستان مستهلك مي شود

حسين پاك سرشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج عنوان كرد: به منظور جلوگيري از اتلاف اين ميزان هزينه برنامه هاي مختلفي تاكنون انجام گرفته است كه ارتقا كيفيت آموزشي يكي از آنهاست.

وي افزود: در سالهاي اخير در مجموع مناطق آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران دو تا سه موفقيت در اين زمينه حاصل شده و با پيگيري هاي مداوم آخرين رشد 5 درصدي در اين بخش را نشان مي دهد.

پاك سرشت با توجه به لطمات دراز مدت مستهلك شدن اين رقم به دليل افت دانش آموزان به اقتصاد آموزش و پرورش ، اظهار داشت: برنامه هايي كه به منظور بالا بردن درصد قبولي در پايه اول دبيرستان اجرا مي شود به معناي كاهش كيفيت و نمره دهي به دانش آموز به منظور قبولي وي نيست. بلكه هدف برنامه تدوين شده در سازمان فعلي ، ارتقاي 100 درصدي كيفيت آموزشي مطابق با استانداردهاي جهاني است.

وي ، محقق شدن كيفيت بالاي آموزشي را در گرو فعاليت و دلسوزي دبيران و كادر آموزشي مدارس دانست و افزود: دولت نهم حركتي رو به جلو دارد و سعي دارد با تحولاتي بنيادين در آموزش و پرورش و به خصوص بحث آموزشي دانش آموزان ، كيفيت آموزش را بالا ببرد و از سنت گرايي و روزمرگي پرهيز كند.