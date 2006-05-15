امروز در تاريخ

روزبزرگداشت فردوسي :



همه ساله چنين روزي به عنوان روزبزرگداشت فردوسي درايران گرامي داشته مي شود .حكيم ابوالقاسم منصوربن فردوسي طوسي در سال 329 هجري در قريه ي باژ از توابع توس در خانداني از طبقه دهقانان به دنيا آمد. از ايام جواني شروع به سرايش يكي از بزرگترين شاهكارهاي زبان و ادبيات پارسي يعني شاهنامه كرد . منبع اصلي سرايش او شاهنامه منثور ابو منصوري بود كه فردوسي پاره اي داستانهاي منفرد ، چون اخبار رستم و اخبار اسكندر را به آن اضافه نمود وبه ويرايش كلي اين داستانها پرداخت تا كل آن را در اثري منسجم و يكپارچه به نام شاهنامه گرد آورد كه به حق به پاس زحمت سي ساله اش به نام شاهنامه فردوسي ناميده مي شود. اين كتاب بنا به عرف زمان به سلطان محمود غزنوي تقديم گرديد. ليكن شاهنامه به مذاق سلطان ترك تبار خوش نيامد كه كتاب را همه تمجيد از ايران و ايراني ديد وسلطان غزنوي محمود نامه مي خواست و فردوسي شاهنامه سروده بود. اين اختلاف باعث شد كه شاعر غزنين را ترك گويد و از هرات به تبرستان و از آنجا به خراسان باز گردد، و به سال 411 هجري در زادگاه خويش در گذشت. كتاب وي كه سند ، شناسنامه و هويت ملي ايرانيان است ، در روزگاري كه استقلال ايرانيان از ميان رفته بود و هويت آنان برباد بود، آبروي دوباره به عنصر ايراني بخشيد تا بتواند دوباره عزت نفس خود را به دست آورد و به ابراز وجود بپردازدبه اين سبب كتابش با آنكه سا لها بعد ، مورد توجه در بارها قرارنگرفت ، توسط مردم و ضبط سينه به سينه و نقل نقالان و پديد آوردن افسانه ها و ترانه ها توسط مردم حفظ شد و بعدها نسخ متعددي از كتاب وي تهيه شد. درسالهاي آغازين قرن معاصركه رويكردي تازه به ادبيات گذشته ايران توسط دانشمندان معاصر و مستشرق صورت پذيرفت شاهنامه نيز مورد باز خواني قرار گرفت و بسياري ظرافت ها و نكات تازه در آن پيدا شد كه هنوزهم عرصه پژوهش در شاهنامه بسيار فراخ است. اگر چه شخصيت هاي زيادي چون ؛ تقي زاده ، دكتر ذبيح اله صفا ، علامه مينوي، دكتر جلالي خالقي مطلق و دهها اديب بزرگ ديگر در دوره ي معاصر در شناخت بيشتر از شاهنامه چراغ راه بوده اند. شاهنامه براي شناخته شدن هنوز نياز به همت جمعي دارد به خصوص كه بنيادي كه متولي تحقيق و تفحص مختص شاهنامه باشد امروز وجود ندارد و بنياد شاهنامه كه در سالها قبل تشكيل شده بود تعطيل شده است. همچنين با گذشت سالها هنوز متني نهايي و قابل قبول براي اكثر شاهنامه شناسان تهيه نشده است ،البته زحمات دكتر جلال خالقي را در اين زمينه نبايد فراموش كرد كه وي متني موفق از شاهنامه ارايه كرده است.



در گذشت حكيم مهدي الهي قمشه اي :





در چنين روزي در سال 1352 ه ش فيلسوف معاصر و حكيم عاليقدر مهدي الهي قمشه اي دار فاني را وداع گفت . حكيم ميرزا مهدى الهى قمشه‏اى در سال 1319 ه ق . مطابق با 1281 ه ش ديده به جهان گشود . آن عالم رباني از بزرگان حوزه حكمت و فقاهت به شمار مي رود . ايشان پس از طي مقدمات علوم از استادان بزرگي چون ملا ابوالحسن قمشه‏اى (پدربزرگوارشان )، ملا محمد هادى فرزانه قمشه‏اى، حسن امين جعفرى، شيخ محمد حكيم خراسانى، شهيد آيت الله سيد حسن مدرس، آقا بزرگ حكيم (ميرزا عسكرى شهيد)، حاج آقا حسين قمى، شيخ اسدالله يزدى، حاج ملا محمد على معروف به فاضل، حاج شيخ حسن برسى، حاج ميرزا حسن فقيه سبزوارى، ميرزا مهدى اصفهانى و حكيم محمد طاهر فقيه نصيرى بهره بردند . ايشان همچنين در طول عمر پر بركتشان شاگردان بسياري تربيت كردند كه از ميان آنها مي توان به حضرات آيات عبدالله جوادى آملى و حسن حسن‏زاده آملى اشاره كرد . ايشان همزمان با تحصيلات حوزوي به تحصيل در دانشگاه مشغول بودند وتوانستند تا اخذ در جه دكترا از دانشگاه تهران پيش روند . از ميان آثار علمى ايشان مي توان به حاشيه و توضيحات بر تفسير ابوالفتوح رازى، ترجمه قرآن به زبان شيوا و نثرى زيبا و امروزين، ترجمه صحيفه سجاديه، ترجمه مفاتيح الجنان، حكمت الهى (دو جلد)، شرح فصوص الحكم فارابى، مشاهدات العارفين فى اصول السالكين، رساله در فلسفه كلى، رساله در سير و سلوك، رساله در مراتب ادراك، حاشيه بر مبدا و معاد ملاصدارى شيرازى و ديوان اشعار اشاره كرد .





درگذشت سيد شريف جرجاني :

در چنين روزي در سال 816 ه ق اديب متكلم علي ابن محمد حسيني مشهور به مير سيد شريف جرجاني ديده از جهان فروبست . از ايشان آثار گرانسنگي در حوزه علوم اسلامي به جاي مانده است .

روز جهاني خانواده :

