امروز در تاريخ

همه ساله چنين روزي به عنوان روزبزرگداشت فردوسي درايران گرامي داشته مي شود .حكيم ابوالقاسم منصوربن فردوسي طوسي در سال 329 هجري در قريه ي باژ از توابع توس در خانداني از طبقه دهقانان به دنيا آمد. از ايام جواني شروع به سرايش يكي از بزرگترين شاهكارهاي زبان و ادبيات پارسي يعني شاهنامه كرد . منبع اصلي سرايش او شاهنامه منثور ابو منصوري بود كه فردوسي پاره اي داستانهاي منفرد ، چون اخبار رستم و اخبار اسكندر را به آن اضافه نمود وبه ويرايش كلي اين داستانها پرداخت تا كل آن را در اثري منسجم و يكپارچه به نام شاهنامه گرد آورد كه به حق به پاس زحمت سي ساله اش به نام شاهنامه فردوسي ناميده مي شود. اين كتاب بنا به عرف زمان به سلطان محمود غزنوي تقديم گرديد. ليكن شاهنامه به مذاق سلطان ترك تبار خوش نيامد كه كتاب را همه تمجيد از ايران و ايراني ديد وسلطان غزنوي محمود نامه مي خواست و فردوسي شاهنامه سروده بود. اين اختلاف باعث شد كه شاعر غزنين را ترك گويد و از هرات به تبرستان و از آنجا به خراسان باز گردد، و به سال 411 هجري در زادگاه خويش در گذشت. كتاب وي كه سند ، شناسنامه و هويت ملي ايرانيان است ، در روزگاري كه استقلال ايرانيان از ميان رفته بود و هويت آنان برباد بود، آبروي دوباره به عنصر ايراني بخشيد تا بتواند دوباره عزت نفس خود را به دست آورد و به ابراز وجود بپردازدبه اين سبب كتابش با آنكه سا لها بعد ، مورد توجه در بارها قرارنگرفت ، توسط مردم و ضبط سينه به سينه و نقل نقالان و پديد آوردن افسانه ها و ترانه ها توسط مردم حفظ شد و بعدها نسخ متعددي از كتاب وي تهيه شد. درسالهاي آغازين قرن معاصركه رويكردي تازه به ادبيات گذشته ايران توسط دانشمندان معاصر و مستشرق صورت پذيرفت شاهنامه نيز مورد باز خواني قرار گرفت و بسياري ظرافت ها و نكات تازه در آن پيدا شد كه هنوزهم عرصه پژوهش در شاهنامه بسيار فراخ است. اگر چه شخصيت هاي زيادي چون ؛ تقي زاده ، دكتر ذبيح اله صفا ، علامه مينوي، دكتر جلالي خالقي مطلق و دهها اديب بزرگ ديگر در دوره ي معاصر در شناخت بيشتر از شاهنامه چراغ راه بوده اند. شاهنامه براي شناخته شدن هنوز نياز به همت جمعي دارد به خصوص كه بنيادي كه متولي تحقيق و تفحص مختص شاهنامه باشد امروز وجود ندارد و بنياد شاهنامه كه در سالها قبل تشكيل شده بود تعطيل شده است. همچنين با گذشت سالها هنوز متني نهايي و قابل قبول براي اكثر شاهنامه شناسان تهيه نشده است ،البته زحمات دكتر جلال خالقي را در اين زمينه نبايد فراموش كرد كه وي متني موفق از شاهنامه ارايه كرده است.
در گذشت حكيم مهدي الهي قمشه اي :
در چنين روزي در سال 1352 ه ش فيلسوف معاصر و حكيم عاليقدر مهدي الهي قمشه اي دار فاني را وداع گفت . حكيم ميرزا مهدى الهى قمشهاى در سال 1319 ه ق . مطابق با 1281 ه ش ديده به جهان گشود . آن عالم رباني از بزرگان حوزه حكمت و فقاهت به شمار مي رود . ايشان پس از طي مقدمات علوم از استادان بزرگي چون ملا ابوالحسن قمشهاى (پدربزرگوارشان )، ملا محمد هادى فرزانه قمشهاى، حسن امين جعفرى، شيخ محمد حكيم خراسانى، شهيد آيت الله سيد حسن مدرس، آقا بزرگ حكيم (ميرزا عسكرى شهيد)، حاج آقا حسين قمى، شيخ اسدالله يزدى، حاج ملا محمد على معروف به فاضل، حاج شيخ حسن برسى، حاج ميرزا حسن فقيه سبزوارى، ميرزا مهدى اصفهانى و حكيم محمد طاهر فقيه نصيرى بهره بردند . ايشان همچنين در طول عمر پر بركتشان شاگردان بسياري تربيت كردند كه از ميان آنها مي توان به حضرات آيات عبدالله جوادى آملى و حسن حسنزاده آملى اشاره كرد . ايشان همزمان با تحصيلات حوزوي به تحصيل در دانشگاه مشغول بودند وتوانستند تا اخذ در جه دكترا از دانشگاه تهران پيش روند . از ميان آثار علمى ايشان مي توان به حاشيه و توضيحات بر تفسير ابوالفتوح رازى، ترجمه قرآن به زبان شيوا و نثرى زيبا و امروزين، ترجمه صحيفه سجاديه، ترجمه مفاتيح الجنان، حكمت الهى (دو جلد)، شرح فصوص الحكم فارابى، مشاهدات العارفين فى اصول السالكين، رساله در فلسفه كلى، رساله در سير و سلوك، رساله در مراتب ادراك، حاشيه بر مبدا و معاد ملاصدارى شيرازى و ديوان اشعار اشاره كرد .
درگذشت سيد شريف جرجاني :
در چنين روزي در سال 816 ه ق اديب متكلم علي ابن محمد حسيني مشهور به مير سيد شريف جرجاني ديده از جهان فروبست . از ايشان آثار گرانسنگي در حوزه علوم اسلامي به جاي مانده است .
روز جهاني خانواده :
چاپ دوباره كيهان :
همه ساله چنين روزي به عنوان روز جهاني خانواده در كشو رهاي مختلف گرامي داشته مي شود . خانواده به عنوان يكي از مفاهيم بنيادين در دين اسلام همواره مورد توجه ائمه هدي عليهم السلام قرار داشته است . حفظ خانواده و صيانت از آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد اشاره قرار گرفته است . سال گذشته با همين هدف و به منظور تحقق اصل دهم قانون اساسي و در راستاي اهداف توسعه اي ، سياست گذاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط و نظارت بر تصميمات خانواده ، طرح تشكيل شوراي عالي خانواده به رياست رييس جمهور يا معاون آن ، از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت . اين شورا متشكل از 20 عضو و اعضاي آن عبارتند از : رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزير بهداشت و درمان ، وزير آموزش و پرورش، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزير كشور ، وزير كار و امور اجتماعي ، روساي سازمان هاي تربيت بدني ، بهزيستي ، صدا و سيما ، مشاور رييس جمهور در امور جوانان، رييس مركز مشاركت زنان ، دو نفر از قوه قضاييه ، دو نفر از نهادهاي غيردولتي و سه نفر از اعضاي كميسيون هاي فرهنگي ، اجتماعي و حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي خواهند بود.همچنين آيين نامه اجرايي اين شورا ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاههاي ذيربط طرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
درچنين روزي در سال1358هجري شمسي ،و پس از انقلاب اسلامي ، روز نامه كيهان پس از يك اعتصاب طولاني مدت دوباره به زير چاپ رفت . اعتصاب كاركنان روزنامه كيهان شصت و چهار روز به طول انجاميد .
اعلان موجوديت رژيم صهيونيستي :
در چنين روزي در سال 1948ميلادي رژيم صهيونيستي پس از خروج نيروهاي انگليسي از اين كشور و اشغال كامل فلسطين
اعلام موجوديت كرد . بيانيه بالفور در سال 1917 ميلادي منتشرشد. اين اعلاميه سالها بعد سبب تشكيل اولين رژيم صهيونيستي درفلسطين اشغالي شد. با نگاهي به تاريخ مي توان در يافت كه انگليس ، در زمان اوج قدرت ، تمامي هم خود را براي نابود كردن توان سياسي و نظامي جهان اسلام ، تحت قيمومت در آوردن سرزمين هاي اسلامي و تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي بكار گرفته بود . بر همين اساس و در آستانه اشغال فلسطين توسط ژنرال آلنبي ، جيمز بالفور وزيرامور خارجه وقت انگليس طي نامه اي به ليونل والتر دوروچيلد ، قول همكاري تمام عياري را در جهت تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين به وي داد . لذا در زماني كه آلنبي به سوي فلسطين مي شتافت ، بالفور نيز جدي ترين گام را در زمينه تشكيل يك رژيم صهيونيستي در فلسطين برداشت . در همين زمان صهيونيست ها از نامه بالفور و پيشروي ژنرال آلنبي به عنوان استجابت ديرينه دعاي قوم يهود ياد مي كردند . طي مدت سي سال و درحالي كه مسلمان ها در اختلاف و چند دستگي به سر مي بردند ، بريتانيا زمينه را براي تشكيل رژيم صهيونيستي فراهم كرد. هجوم صهيونيست ها از سراسر جهان به فلسطين , تشكيل گروه هاي نظامي صهيونيستي ،در اختيار قرار دادن امكانات مالي و اقتصادي ، تقويت وجهه صهيونيست ها در جهان از طريق رسانه هاي بين المللي و سركوب مسلمانان فلسطين از جمله مهمترين اقدامات استعمار در جهت تشكيل رژيم صهيونيستي بود . سرانجام پس از آمده شدن موقعيت ، انگلستان بر قيمومت و اشغال خود در فلسطين پايان داد و از آن جا خارج شد. پس از اين واقعه ، رژيم اشغالگر قدس موجوديت خود را اعلام كرد و نخستين جنگ اعراب و اين رژيم در گرفت .
تولد الياس متسينكوف :
در چنين روزي در سال 1845 ميلادي متسينكوف جانورشناس و پزشك و محقق مشهور اتحاد جماهير شوروي سابق به دنيا آمد . وي به سال 1908 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .
تولد پير كوري :
در چنين روزي در سال 1859 ميلادي پير كوري فيزيكدان نابغه فرانسوي به دنيا آمد . او به همراه همسر دانشمندخود ماري كوري توانست در حوزه عناصر راديو اكتيو در طبعيت به تحقيق و تفحص بپردازد . وي به سال 1903 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .
تولد آرتور شونيتزلر :
در چنين روزي در سال 1862 ميلادي شنويتزلر نمايشنامه نويس و نويسنده بر جسته اطريشي به دنيا آمد . لاروند عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد جان وال :
جان وال فيلسوف مشهور فرانسوي در چنين روزي در سال 1888 ميلادي ديده به جهان گشود .
تولد ميخاييل بولگاكف :
در چنين روزي در سال 1891 ميلادي بولگاكف نويسنده بر جسته روس به دنيا آمد . اونمايشنامه نيز مي نگاشت . برف سياه عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد ژان رنوار :
در چنين روزي در سال 1894 ميلادي ژان رنوار كارگردان مشهور فرانسوي متولد شد . بشر احمق عنوان مهمترين اثر هنري اوست .
در گذشت اميلي ديكنسون:
در چنين روزي در سال 1886 ميلادي اميلي ديكنسون از شاعران بنام آمريكايي در پنجاه پنج سالگي دار فاني را وداع گفت . از وي آثار و مجموعه شعرهاي متفاوتي به جاي مانده است .
امارت در اسپانيا :
درچنين روزي در سال 756 ميلادي عبدالرحمان اول اميركردواي اسپانيا شد .اين ازنخستين تصرفات مسلمانان دراروپا بود . گفته مي شود در سال 1492 ميلادي مسلمانان آخرين منطقه تحت حكومت خود را با غرناطه ازدست دادند و مسيحيان قدرت را در سراسر اروپا در دست گرفتند . مسلمانان كه در اروپا قدرت واحده بودند مورد تهاجم هر از گاه مسيحيان قرار مي گرفتند ولي مسيحيان توان رويارويي با آنان را نداشتند . در اين ميان پس از گذشت چندي مسيحيان اروپا روز به روز متحد تر مي شدند ولي روساي كشور هاي مسلمان كوس جدايي سر مي دادند . به همين دليل دولت هاي كوچك مسلمان اندلس،يكى پس از ديگرى در برابر مسيحيان وادار به تسليم شدند و مسلمانان به سوى جنوب اندلس عقب نشيني كردند . آخرين دولتي كه در مقابل مسيحيان مقاومت مي كرد دولت بنى نصر بود . شهر غرناطه پايتخت اين دولت و مهمترين شهر اسلامى اندلس ، مدتها در برابر مسيحيان ايستادگى كرد. اختلافات داخلى،مهمترين عامل ضعف مسلمانان در اين برهه در برابر قدرت در حال افزايش مسيحيان بود.دولتبنى نصر به تنهايى مىبايست در برابر دو دولت قدرتمند مسيحى اسپانيا يعنى كاستيل و آراگون ايستادگى مىكرد.با اتحاد اين دو دولت و تشكيل دولت واحد اسپانيا كار بر مسلمانان سختتر شد.دولتبنى نصر در آخرين روزهاى حيات خود،دست كمك به سوى دولت عثمانى دراز كرد.اين دولت حتي به اميد حفظ حيات خود،درصدد مصالحه با دولت مسيحى اسپانيا بر آمد.براى اين منظور معاهداتى ميان طرفين منعقد شد اما دولت اسپانيا به هيچيك از معاهدات خود وفادار نماند.بنى نصر بار ديگر با توسل به جنگ كوشيدند موقعيتخود را حفظ كنند.در جنگهايى كه در گرفت،سر انجام در سال 898 ه. ق دولتبنى نصر شكستخورد و شهر غرناطه سقوط كرد.
نخستين قانون كپي رايت :
در چنين روزي در سال 1672 ميلادي براي نخستين بار در تاريخ ، ايالت ماساچوست آمريكا قانون رعايت حق مولف يا كپي
رايت را به مرحله اجرا گذاشت .
اشغال ميلان :
در چنين روزي در سال 1796 ميلادي نيروهاي نظامي فرانسوي با حمله به رم ميلان را به اشغال خود در آوردند .
كشتار تورنادو :
در چنين روزي در سال 1896 ميلادي بر اثر يك گردباد وحشتناك در تگزاس آمريكا بيش از هشتاد تن جان خود را از دست دادند .
حمله به رژيم صهيونيستي :
در چنين روزي در سال 1948 ميلادي كشور هاي مصر ، لبنان ، سوريه ، عراق و عربستان سعودي به رژيم صهيونيستي حمله ور شدند .
روز استقلال اطريش :
در چنين روزي در سال 1955 ميلادي اطريش به استقلال دست يافت .
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