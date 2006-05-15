عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا در اولين روز سفر خود به لندن در مورد هرگونه حمله نظامي عليه ايران هشدار داد.

- وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بارديگر امروز درمورد موضوع هسته اي ايران گرد هم مي آيند.

- گزارش يك مركز اطلاع رساني كه پايگاهش در آمريكا است و موضوعات امنيتي را پوشش مي دهد،اعلام كرد به نظر مي رسد كره شمالي فعاليت در تاسيسات هسته اي را كه به توليد مواد تجزيه شونده شبيه است براي ساخت سلاح اتمي ازسرگرفته است.

- بي نظير بوتو و نواز شريف نخست وزيران سابق پاكستان پيش از برگزاري انتخابات در اين كشورمتعهد شدند كه جبهه اي مشترك تشكيل دهند.

- استفان هادلي مشاورامنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد واشنگتن هيچ نيتي براي انجام مذاكره با ايران ندارد.

-يك راننده سوري ربوده شده درعراق ، آزاد شد.

- دونظامي آمريكايي روزگذشته در شرق بغداد كشته شدند.

- ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين وارد روسيه شد تا امروز با ولادمير پوتين رئيس جمهوري اين كشور ديدار و مذاكره كند.