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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۸:۳۳

براي توليد آثار موسيقايي فاخر راهي جز تلاش مضاعف نداريم

براي توليد آثار موسيقايي فاخر راهي جز تلاش مضاعف نداريم

در مورد موسيقي پاپ شعارهاي زيادي داده مي شود كه به آن ها اعتقاد چنداني ندارم . براي رسيدن به نقطه مطلوب و مورد نظر بايد كاري كرد كه حرف ها به مرحله عمل برسد.

مجيد اخشابي - خواننده - در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب،افزود : با اين كه صحبت هايي در باب تعامل مسئولان ومتوليان امربا موسيقي پاپ شده است ،عملا هيچ گونه گشايشي ديده نمي شود .

وي در ادامه اظهار داشت : وقتي مجوزي براي اجراي كنسرت داده نمي شود ، چگونه مي توان به تعامل و نعالي موسيقي اميد وار بود . البته ما نا اميد نيستيم . من فكر مي كنم در ذات موسيقي جوهره اي وجود دارد كه راه خود رادر ميان اين همه انحراف و انشعاب پيدا مي كند .

اين خواننده با اشاره به اين كه گذشت زمان بسياري از مسائل را مشخص مي كند ، گفت : موسيقي پاپ بايد كاري كند كه نيازهاي تعالي بخش در ميان مردم موج بزند . وقتي اين نياز سالم در ميان متقاضيان موسيقي پاپ ايجاد شود ،موسيقي راه خود را پيدا مي كند و احتياج به اين همه نظريه پردازي ندارد .

وي افزود : در شرايطي كه نسبت به بود و نبود موسيقي ترديدهاي بسياري وجود دارد، ما راهي به جز تلاش مضاعف براي روشنگري و ساخت آثارفاخر و هنري نداريم .

مجيد اخشابي در پايان، گفت : قسمتي از اميدواري ما در عرصه موسيقي - به خصوص موسيقي پاپ -به مسوولين است فقط بايد اميدوار باشيم متوليان امر درست تصميم بگيرند و راه هنرمندان را در رسيدن به سر منزل مقصود طولاني نكنند و براي نيل به اين هدف در ابتدا بايد خودشان با موزيسين ها در تعامل باشند.
کد مطلب 326065

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