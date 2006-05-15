براي توليد آثار موسيقايي فاخر راهي جز تلاش مضاعف نداريم

مجيد اخشابي - خواننده - در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب،افزود : با اين كه صحبت هايي در باب تعامل مسئولان ومتوليان امربا موسيقي پاپ شده است ،عملا هيچ گونه گشايشي ديده نمي شود .

وي در ادامه اظهار داشت : وقتي مجوزي براي اجراي كنسرت داده نمي شود ، چگونه مي توان به تعامل و نعالي موسيقي اميد وار بود . البته ما نا اميد نيستيم . من فكر مي كنم در ذات موسيقي جوهره اي وجود دارد كه راه خود رادر ميان اين همه انحراف و انشعاب پيدا مي كند .

اين خواننده با اشاره به اين كه گذشت زمان بسياري از مسائل را مشخص مي كند ، گفت : موسيقي پاپ بايد كاري كند كه نيازهاي تعالي بخش در ميان مردم موج بزند . وقتي اين نياز سالم در ميان متقاضيان موسيقي پاپ ايجاد شود ،موسيقي راه خود را پيدا مي كند و احتياج به اين همه نظريه پردازي ندارد .

وي افزود : در شرايطي كه نسبت به بود و نبود موسيقي ترديدهاي بسياري وجود دارد، ما راهي به جز تلاش مضاعف براي روشنگري و ساخت آثارفاخر و هنري نداريم .

مجيد اخشابي در پايان، گفت : قسمتي از اميدواري ما در عرصه موسيقي - به خصوص موسيقي پاپ -به مسوولين است فقط بايد اميدوار باشيم متوليان امر درست تصميم بگيرند و راه هنرمندان را در رسيدن به سر منزل مقصود طولاني نكنند و براي نيل به اين هدف در ابتدا بايد خودشان با موزيسين ها در تعامل باشند.