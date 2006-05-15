تهديد سلامت مادر و فرزند با تسكين درد زايمان ؛ تحليل مهر از پيامدهاي رو به افزايش سزارين در كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مسئولان و متوليان امور درماني و بهداشتي كشور همواره به بهانه ها و مناسبت هاي مختلف ، آمار و ارقامي از وضعيت سزارين در كشور و جهان ارايه مي دهند و در عين حال نگراني خود را از ميزان رو به رشد سزارين در كشور اظهار مي دارند اما اينكه بايد چه كارها و اقدماتي صورت گيرد ، سئوالي است كه هميشه پاسخ دقيق و روشني براي آن نداشته ايم.

تحقيقات نشان داده است كه مرگ و مير نوزادان در ايران بين 9 تا 10 برابر كشورهاي پيشرفته و برابر 6 در هر 1000 تولد زنده است.

مطابق بيانيه سازمان بهداشت جهاني WHO ، در سال 1985 كشورهايي كه از كمترين ميزان مرگ و مير در حوالي تولد برخوردارند ، همزمان ميزان سزارين زير 10 درصد را دارند.

رشد زايمان به روش سزارين عمدتا ناشي از فاكتورهاي غير مامايي شامل استفاده از تكنولوژي در انجام زايمان ، ترس از شكايت بيماران ، محرك هاي مالي ، ترجيح پزشكان و فلسفه آموزش و تمرين در پزشكي با نگرش پاتولوژيك نسبت به زايمان است.

تحقيقات نشان داده است در كشورهايي كه آمار سزارين پايين است ، مادران تمايل بيشتري به انجام زايمان طبيعي دارند و عامل اين تمايل ، رضايت آنان از انجام زايمان واژينال است.

به گزارش مهر ، ميزان كلي سزارين در غرب كه طي 1980 به 25 درصد رسيده بود ، با راهكارهاي دولت ها بسيار كاهش يافت و هم اكنون در بعضي كشورها به كمتر از 10 درصد رسيده است. ميانگين اين آمار در غرب هم اكنون چيزي نزديك به 20 درصد است ، حال آنكه در ايران اين رقم به 35 درصد ( 60 درصد در شهرها و 100 درصد در بعضي از بيمارستانهاي خصوصي تهران ) رسيده است.

آمارها نشان مي دهد 52 درصد زايمان هايي كه در بيمارستانهاي خصوصي و 30 درصد در بيمارستانهاي دولتي خراسان صورت مي گيرد ، به عمل جراحي سزارين مي انجامد. به طوري كه طي سال 83 فقط 30 مرگ مادر باردار در خراسان ثبت شده است.

دبير انجمن علمي مامايي معتقد است : آسيب هايي نظير فلج مغزي از جمله آسيب هايي هستند كه به علت نقص ژنتيكي ايجاد مي شود. چون بروز اين آسيب ها به وضعيت مادر در دوران بارداري و پيش از آن مربوط مي شود ، بنابراين زوج هاي جواني كه تصميم دارند صاحب فرزند شوند بايد پيش از بارداري از مشاوره ماماها استفاده كنند...

چنين تصورات و ذهنياتي باعث مي شود كه برخي زوجين براي مصون ماندن نوزاد از خطر زايمان ، روش سزارين را انتخاب كنند كه بر اساس اظهارات پزشكان متخصص ، چنين روشي به هيچ وجه از بروز آسيب به نوزادان جلوگيري نمي كند.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مي گويد: اينكه در برخي موارد عنوان شده اگر نوزادان به روش سزارين متولد شوند باعث كاهش ميزان آسيب هاي وارده بر آنان مي شود ، نمي تواند صحيح باشد.

ناهيد خداكرمي مي افزايد: چون نتايج تحقيقات انجام شده در دنيا در ميان دو گروه از نوزاداني كه با روش هاي طبيعي و سزارين متولد شده اند ، نشان داده كه با افزايش سزارين اين آسيب ها نظير ميزان اين فلج ها به ويژه فلج مغزي كاهش نيافته است.

يكي ديگر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز در خصوص درصد ضروري بودن انجام سزارين در كشور ، مي گويد: تحقيقات انجام شده نشان مي دهد 75 درصد سزارين هايي كه در كشور انجام شده ، غير ضروري و به صورت انتخابي بوده است.

ماهرخ دولتيان ، ميزان بالاي سزارين هاي غير ضروري در كشور را زنگ خطري براي مسئولان دانسته و مي افزايد : اين وضعيت نشان دهنده اين است كه مادران به ميزان بيشتري به انجام مشاوره هاي دقيق براي آگاهي از عوارض زايمان سزارين نياز دارند.

به گزارش مهر ، مهم ترين علت روي آوردن زنان باردار به سزارين ، عدم استفاده از روش هاي بي دردي زايمان است.

ماماها در انجام اين روش ها تبحر ندارند و انجام اين روش ها اساسا در ايران معمول نيست. متاسفانه در بيمارستان با مادران باردار رابطه خوبي برقرار نمي شود و زنان باردار ممكن است ساعتها درد را تحمل كنند. در حالي كه مادر طي عمل سزارين بيهوش است و دردي حس نمي كند و پس از زايمان هم مادراني كه نوزاد خود را به صورت سزارين به دنيا آورده اند ، حس بهتري دارند. با اينكه همين مادر باردار ممكن است براي انجام يك جراحي بسيار كوچك به چند پزشك مراجعه كند و از نظر همه مطلع شود يا براي يك جراحي لثه مدت ها تعلل كند اما با اختيار به انجام عمل جراحي سزارين تن مي دهد. طبيعي است در صورتي كه فرد از انجام زايمان طبيعي رضايت نداشته باشد ، اين تجربه به بقيه منتقل مي شود و مي تواند عده بسياري را به زايمان طبيعي بدبين كند. اين يكي از بزرگترين دلايل كاهش آمار زايمان طبيعي در ايران است...

تحقيقات انجام شده در كشور نشان مي دهد سزارين به عنوان مهم ترين خطر جدي افسردگي پس از زايمان تلقي مي شود. بنابراين مشاوره زنان پيش از زايمان و ارائه آموزشهاي لازم در دوران بارداري به آنان به ميزان زيادي موثر خواهد بود ، چون مادران را در انتخاب روش صحيح زايمان راهنمايي مي كند.

مديركل امور اجتماعي استانداري استان مركزي مي گويد: ميزان سزارين در استان مركزي 3 برابر نرخ جهاني است.

غلامرضا فتح آبادي مي افزايد: بر اساس شاخص هاي بهداشت جهاني ميزان سزارين بين 5 تا 15 درصد از كل زايمانها را شامل مي شود كه در ايران اين وضعيت 35 درصد است اما در استان مركزي طي 6 ماهه اول سال 84 ، ميزان سزارين به بيش از 45 درصد رسيده است.

عضو شوراي عالي نظام پزشكي هم مي گويد: در حال حاضر 70 درصد زايمان ها به سزارين منجر مي شود و بر خلاف ديگر كشورها كه در اين زمينه تبليغات مناسب دارند ، در ايران ترويج زايمان طبيعي نيز صورت نمي گيرد.

زهرا مدرسي با اشاره به جمعيت 25 هزار نفري فارغ التحصيل رشته مامايي در كشور ، مي افزايد: عدم پذيرش 5 سال بخشودگي كار براي حرفه مامايي به عنوان مشاغل سخت ، برنامه ريزي و سياستهاي غير كارشناسي ، عدم استفاده از نيروهاي مامايي كشور ، به كارگيري ماما در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي در بخش هاي غير مامايي و به كارگيري افراد رشته هاي ديگر در بخش هاي مامايي ، از جمله مشكلات جامعه مامايي ايران است...

به گزارش مهر ، بالا رفتن آمار عمل سزارين ، نشان دهنده دو واقعيت تلخ در جامعه است. نخست اينكه عده اي به دنبال منافع مالي خود ، حاضر هستند جان مادر و نوزادش را به خطر بيندازند و دوم اينكه سطح آگاهي جامعه در برخورد با معادلات پزشكي كه با جان انسان بي ارتباط نيست ، هنوز در حدي قرار نگرفته كه بتواند معايب و مزاياي شيوه علم نوين پزشكي را از يكديگر تشخيص دهد و لازم است در اين خصوص فرهنگ سازي صورت گيرد.

در هر حال ، سزارين با تمام ظواهر قابل قبولش در نزد برخي مادران باردار ، هيچ گاه نمي تواند شيوه اي اصولي براي تولد نوزاد باشد.