ايران ضعيف ترين تيم گروه D است / كريمي، مهدوي كيا و دايي بهترين هاي ايران هستند

به گزارش خبرنگار "مهر" اسكولاري در گفت و گو با شبكه تلويزيوني ARD گفت: فكر مي كنم قوي ترين و جدي ترين حريف ما در مرحله نخست رقابت هاي جام جهاني تيم فوتبال مكزيك باشد. بعد از مكزيك بايد آنگولا و ايران را جدي بگيريم. وقتي معلوم شد تيم ما در گروه D رقابت ها با تيم هاي مكزيك ، آنگولا و ايران همگروه است من به همراه دستيارانم كار مطالعه بر روي تيم ها را آغاز كرديم. اكنون ما آنها را طبقه بندي كرده ايم. مكزيك قدرتمند ترين حريف ماست. بعد از مكزيك بايد از آنگولا نام ببرم و سرانجام از ايران كه به عنوان ضعيف ترين تيم اين گروه است.

وي افزود:البته اين مقايسه ها فقط بر اساس اطلاعات آماري موجود انجام شده و در كل بايد گفت تمامي تيم هاي حاضر در رقابت هاي جام جهاني قوي هستند. ما پيش از اين براي بازي مقابل هركدام ازاين تيم ها برنامه ريزي كرده ايم اما مي دانيم كه مكزيك از دو تيم ديگر گروه خطرناك تر است.



فيل بزرگ تصريح كرد: كيفيت هاي تكنيكي و تاكتيكي تيم فوتبال مكزيك از ايران و آنگولا بالاتر است . اين تيم مدام با تيم هاي اروپايي در تقابل بوده و و نسبت به دو تيم ديگر گروه كه بر قابليت هاي فردي خود تكيه دارند ، به وحدت تكنيكي و تاكتيكي بيشتري دست پيدا كرده است. آنگولا بر روي قدرت بازيكنان خود تكيه مي كند و ايران بر روي ويژگي هاي تكنيكي بازيكنان. به همين دليل است كه من مي گويم بازي با مكزيك سخت تر از بازي با آن دو تيم ديگر است.

اسكولاري از علي كريمي ، مهدي مهدوي كيا و علي دايي به عنوان سه بازيكن برتر ايران در اين رقابت ها نام برد.

وي در خصوص سرنوشت تيم ملي پرتغال در رقابت هاي جام جهاني تصريح كرد: ما با اميد فراواني به رقابت هاي جام جهاني گام خواهيم گذاشت. مي خواهيم شكست هاي پيشين در رقابت هاي جام جهاني و جام ملت هاي اروپا را جبران كنيم. من اطمينان دارم كه هواداران بهترين حمايت را از تيم و بازيكنان به عمل مي آورند و حداقل انتظار آنها اين است كه ما به مرحله يك چهارم نهايي رقابت ها صعود كنيم.

پرتغال در تاريخ 11 ژوئن اولين مسابقه خود را مقابل آنگولا به انجام خواهد رساند.