هشدار چاوز به آمريكا درباره تبعات خطرناك هرگونه حمله نظامي به ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز،هو گو چاوز روز گذشته در نشستي كه توسط كن ليوينگستون شهردار چپ گراي لندن برگزار شد، درباره واكنش ايران به حمله آمريكا خاطرنشان كرد:"ايرانيها در پاسخ به حمله آمريكا چاره اي جزء قطع توليد نفت نخواهند داشت."



وي كه پس از اجلاس سران اتحاديه اروپا و آمريكاي لاتين در وين، براي ديداري دو روزه در لندن به سر مي برد، خاطر نشان كرد كه " اگر آمريكا به ايران حمله كند بهاي نفت ممكن است به 100 دلار در هر بشكه يا بيشتر برسد و شهروندان انگليسي قشرمتوسط مجبور به توقف استفاده از اتومبيلهاي خود خواهند شد ".



رئيس جمهوري ونزوئلا درباره واكنش كشورش به حمله احتمالي آمريكا تصريح كرد كه "اگر آمريكا به كشورمان حمله كند همان كاري را خواهيم كرد كه ايران انجام خواهد داد يعني توليد نفت خود را متوقف خواهيم كرد" .



هوگو چاوز در اين نشست كه بيش از 100 تن از چپ گرايان انگليسي و اتحاديه هاي تجاري حضور داشتند،گفت كه "ايران اعلام كرده است كه به اسرائيل حمله خواهد كرد و من مي دانم كه كه توانايي انجام اين را كار دارد ".



وي با مقايسه وضعيت پس از حمله آمريكا به ايران با عراق و تشريح عراق به ويتنام قرن بيست و يكم بيان داشت كه " اگر آنها به ايران حمله كنند تصور مي كنم كه وضعيت بدتر از وضعيت عراق شود" .



چاور در بدو ورود به لندن مورد استقبال شهردار لندن قرار گرفت .



شهردار لندن در آغاز نشست مذكور، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را متهم كرد كه حكومت گانگستري را اداره مي كند .



وي دراين نشست به چاوز گفت " آقاي رئيس جمهوري ما به شما اداي احترام مي كنيم ؛ شهروندان لندن با شما هستند نه با شركتهاي نفتي و صاحبان قدرت .



رئيس جمهوري ونزوئلا كه در لندن به سر مي برد، با شخصيتهاي مختلف چپ گراي انگليسي ديدار خواهد كرد .



وي با توني بلر نخست وزير انگليس كه بارها ازوي به خاطر دنباله روي از سياستهاي كاخ سفيد انتقاد كرده است ، ديدار نخواهد كرد .



چاوز در اين نشست با شادي و هلهله طرفدارانش روبرو شد و ازدحام در سالن سخنراني چنان زياد بود كه صدها تن در خارج سالن به سخنراني وي گوش دادند و بنابر گزارش رويترز، فضاي حاكم بر نشست شبيه كنسرت موسيقي بود تا يك نشست سياسي .



آمريكا و متحدان غربيش تلاش مي كنند تا ايران را واردار كنند كه از برنامه صلح آميز هسته اي خوددست بردارد،اما ايران بارها اعلام كرده است كه از حق دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز در چارچوب ان پي تي برخوردار است و هرگز از اين حق عقب نشيني نخواهد كرد .