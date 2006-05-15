"معبد اوام" يمن به برجسته ترين آثار باستاني دنيا پيوست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، به دنبال كاوش و تفحصهاي سه ساله كارشناسان مؤسسه تحقيقات انساني آمريكايي در معبد اوام در استان مأرب( 173 كيلومتري شمال صنعاء پايتخت يمن) 85 اثر باستاني جديد كشف شد.

نقاشيهاي موجود در "معبد اوام" نشان مي دهد كه تاريخ معبد به سال 1300 قبل از ميلاد بر مي گردد. از بزرگترين نقاشي كشف شده در اين معبد نقاشي " نذريه" است كه اهميت تاريخي بسياري دارد و نشانه روابطي است كه پادشاه يمن در گذشته با ملتها و ممالك ديگر در آن زمان داشته اند.

دكتر عبدالله باوزير رئيس شوراي كل آثار باستاني اظهار داشت: برخي از نقاشيهاي باستاني كه در اين مكان يافت شده ، تابلوهايي از جنس برونز است كه با ميخهايي از سرب آويخته شده اند. البته تابلوهاي ديگري از اين مكان كشف شده كه اينك درموزه هاي جهان نگهداري و محافظت مي شوند.

بزرگترين و قديمي ترين اين نقاشيها به قرن 6 قبل از ميلاد تعلق دارد كه نشانه روابط ممالك يمن قديم با ممالك شرق آفريقا است. كيفي قديمي در اين معبد وجود دارد كه متعلق به قرن 3 قبل از ميلاد است و در آن تعدادي اسناد تاريخي وجود دارد كه مربوط به شرق ادنا و تمدن يونان است.

دكتر عبدة عثمان مدير امور كاوش يمن اظهار داشت: "معبد اوام" آرشيو ملي تاريخ قديم يمن است كه با نقاشيها و آثار به جامانده، قوانين مختلف، دستاوردهاي معماري و مراجع تاريخي قبايل يمن و ملتها را نشان مي دهد.

مؤسسه تحقيقات انساني آمريكايي در يمن كارهاي تفحص و كاوش خود را در اين معبد از سال 1953 آغاز كرد، اما به مدت نيم قرن يعني تا سال 2003 فعاليت خود را متوقف كرد . اما مجددا كار خود را از سر گرفت و اينك "معبد اوام" يكي از مهمترين معابد يمن قديم به شمار مي رود كه مردم از همه نقاط به اين مكان ديدني مي آيند.

معبد بزرگ و قديمي " اوام" در نزديكي كاخ بلقيس ملكه شهر سبا قرار دارد . تاريخ سبا در حقيقت تاريخ تمدن يمن است كه به شكوفايي رسيد. سد مارب در سرزمين سبا رمز تمدن به شمار مي رود كه يكي از معجزات تمدن دولت سبا است و آيات قرآن كريم نيز به داستان ملكه شهر سبا و بلقيس اشاره مي كند .