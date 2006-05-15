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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۵۵

وزير آموزش و پرورش در گفتگو با مهر :

ضريب ايمني اردوهاي دانش آموزان بالا مي رود

ضريب ايمني اردوهاي دانش آموزان بالا مي رود

وزير آموزش و پرورش از بالا بردن ضريب ايمني اردوهاي دانش آموزي در سراسر كشور بر اساس دستورالعمل پيش بيني شده خبر داد.

محمود فرشيدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ادامه داد: بازديد برگزار كنندگان از محل اردو قبل از شركت در آن محل ، تنظيم صورت جلسه ها ، توجيه مديران ، ايمن سازي وسايل نقليه و تغذيه دانش آموزان ، از جمله موارد اضافه شده به اين دستورالعمل است. 

وي درباره علت برگزار نشدن نشست مطبوعاتي و دلگيري تعدادي از خبرنگاران از اين موضوع ، گفت: آموزش و پرورش دستگاه حساسي است كه بيان كوچكترين حرف بدون دقت در آن ، موجب دلگيري يك ميليون همكار معلم و 16ميليون خانواده خواهد شد و خداي ناخواسته در كشور ايجاد تنش مي نمايد.

فرشيدي تاكيد كرد: گفتگوي مطبوعاتي حوزه گسترده اي دارد ، حجم كارهاي آموزش و پرورش بر خلاف كارهايي كه مردم با آنها سر و كار دارند داراي گستردگي بسيار و پيچيده گيهاي فراوان است و چنانچه بخواهيم راجع به موضوعات بحث هاي تخصصي داشته باشيم ، بايد 100 مديركل آموزش و پرورش در حوزه كاري خود به طرح بحث تخصصي بپردازند.

وزير آموزش و پرورش ياد آور شد: تنها در مورد مسائل كلان مي توان صحبت كرد كه اگر در همين حداقل ها بسنده كنيم ، بهتراست.

کد مطلب 326100

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