ضريب ايمني اردوهاي دانش آموزان بالا مي رود

محمود فرشيدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ادامه داد: بازديد برگزار كنندگان از محل اردو قبل از شركت در آن محل ، تنظيم صورت جلسه ها ، توجيه مديران ، ايمن سازي وسايل نقليه و تغذيه دانش آموزان ، از جمله موارد اضافه شده به اين دستورالعمل است.

وي درباره علت برگزار نشدن نشست مطبوعاتي و دلگيري تعدادي از خبرنگاران از اين موضوع ، گفت: آموزش و پرورش دستگاه حساسي است كه بيان كوچكترين حرف بدون دقت در آن ، موجب دلگيري يك ميليون همكار معلم و 16ميليون خانواده خواهد شد و خداي ناخواسته در كشور ايجاد تنش مي نمايد.

فرشيدي تاكيد كرد: گفتگوي مطبوعاتي حوزه گسترده اي دارد ، حجم كارهاي آموزش و پرورش بر خلاف كارهايي كه مردم با آنها سر و كار دارند داراي گستردگي بسيار و پيچيده گيهاي فراوان است و چنانچه بخواهيم راجع به موضوعات بحث هاي تخصصي داشته باشيم ، بايد 100 مديركل آموزش و پرورش در حوزه كاري خود به طرح بحث تخصصي بپردازند.

وزير آموزش و پرورش ياد آور شد: تنها در مورد مسائل كلان مي توان صحبت كرد كه اگر در همين حداقل ها بسنده كنيم ، بهتراست.