رايزني هيئتي از ائتلاف عراق يكپارچه با آيت الله سيستاني براي تشكيل دولت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الشرق الاوسط نوشت : در ادامه اين رايزني ها مشكلات و ناهمانگي ها ميان اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه ( به رياست سيد عبدالعزيز حكيم) افزايش يافت ، به طوري كه هيئتي از ائتلاف شيعيان عراق روزگذشته به نزد آيت الله علي سيستاني از مراجع تقليد عراق رفت، تا از وي درباره حل اين مشكل ياري بطلبد.

درعين حال رضا جواد تقي از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه و مسئول روابط سياسي در مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: "نمي دانم چه چيزي در حال وقوع است و نمي توانم به سوالي درمورد تشكيل دولت پاسخ دهم،زيرا امور پيچيده و سخت شده است".

از طرف ديگر رايزني ها سياسي درعراق براي تشكيل دولت در اين كشور همچنان ادامه دارد و منابع نزديك به روند اين مذاكرات روز گذشته اعلام كردند ظرف 48 ساعت آينده دولت عراق بدون انتخاب وزيران كشورو دفاع تشكيل مي شود.

درحالي اين خبر اعلام شد كه 5 روز از وعده نوري المالكي نخست وزير عراق براي تشكيل دولت گذشته و كابينه هنوز تشكيل نشده است و كسي هم نمي داند زمان دقيق تشكيل آن چه زماني خواهد بود.

دراين روزنامه الصباح چاپ بغداد نوشت:جلال طالباني رئيس جمهوري عراق عصرامروز از نمايندگان پارلمان عراق مي خواهد تا فردا نشستي را به منظور راي دادن به كابينه مالكي تشكيل دهند يا اينكه در نشست مرسوم نمايندگان در روز چهارشنبه آينده 17 ماه جاري ( 27 ارديبهشت ) به كابينه راي داده شود.

مهلت 30 روزه نوري المالكي براي تشكيل دولت عراق ، دوشنبه آينده 22 ماه مي ( برابر با اول خرداد ) به پايان مي رسد.

همچنين روزگذشته چهارمين نشست نمايندگان تشكيل شد و محمود المشهداني رئيس پارلمان عراق جلسه بعدي پارلمان را به دو روزديگر موكول كرد.

درحالي كه اوضاع سياسي عراق بيش از هر روزديگر نا آرام و پرتب و تاب به نظر مي رسد ، روزگذشته هزاران تن از مردم بصره با برگزاري تظاهراتي خواستار بركناري محمد مصبح الوائلي استاندار بصره شدند.

وي دو روزپيش در سخناني به نمايندگان آيت الله سيستاني در بصره حمله كرد و آنان را مسئول نا امني و بروز هرج و مرج در اين شهر دانست.

طارق الهاشمي معاون رئيس جمهوري عراق همزمان با وقوع درگيري هاي روزگذشته در اين كشور، گروه هاي مسلح عراقي را به بازگشايي كانالهاي مذاكرات با نظاميان آمريكايي دعوت كرد.

وي در مصاحبه خود با شبكه تلويزيوني الجزيره بر جديت آمريكايي ها براي نشستن در پاي ميز مذاكرات با افراد مسلح تاكيد كرد.