دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران درگفتگوبا خبرنگار اقتصادي مهر اين مطلب را اعلام كرد و توضيح داد: ميزان تعرفه 20 درصدي واردات اوراق فشرده چوبي در كتاب تعرفه هاي سال 85 به چاپ رسيد اما متاسفانه حدود 16 روز پس از انتشار اين كتاب به دستور وزارت بازرگاني جمع آوري شد.

به گفته عبدالعظيم آقاجاني، به دنبال پيگيري هاي انجمن صنايع چوب ايران ، تعرفه اوراق فشرده چوبي از 10 به 20 درصد در سال جاري به تاييد وزارت صنايع و معادن و تصويب كميسيون ماده يك رسيد.

وي افزود: ميزان تعرفه 20 درصدي واردات اوراق فشرده چوبي در كتاب تعرفه هاي سال 85 به چاپ رسيد اما متاسفانه حدود 16 روز پس از انتشار اين كتاب به دستور وزارت بازرگاني جمع آوري شد.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران تصريح كرد: پس از جمع آوري كتاب تعرفه هاي سال 85 ، وزارت بازرگاني اعلام كرد كه هيچ تعرفه اي در سال جاري تغيير نمي يابد و همانند تعرفه هاي سال گذشته اجرا خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: درحال حاضرشاهد اعمال سلايق شخصي و فردي در مسايل اقتصادي كشور هستيم كه اين امرتاثيرات منفي در صنعت و اقتصاد كشور برجاي خواهد گذاشت.

آقاجاني گفت: اميدواريم كه تعرفه واردات اوراق فشرده چوبي همان 20 درصد تعيين شود چراكه در غير اين صورت انجمن صنايع چوب به ناچاردست به اعتراض خواهد زد، چراكه با سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط اعضاي انجمن صنايع چوب اشتغال خوبي در اين بخش ايجاد شده و سلايق شخصي نبايد زحمات ساعت ها كاركارشناسي برخي از كارشناسان را از ميان ببرد.

وي با اشاره به راه اندازي آزمايشي كارخانه بسيار بزرگ طرح توسعه نيشكربا توليد روزانه 400 مترمكعب و سالانه 140 هزار مترمكعب تا پايان سال گذشته براي توليد آزمايشي MDF ، گفت: اين طرح به علت دولتي بودن و كمبود بودجه موفق نشد كه در سال گذشته به توليد آزمايشي برسد.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران با اشاره به پيشرفت 97 درصدي عمليات اجرايي اين كارخانه افزود: پيش بيني مي شود كه كارخانه طرح توسعه نيشكردر نيمه نخست سال جاري طرح آزمايشي توليد MDF را آغازكند.

وي كه همچنين از راه اندازي يك كارخانه توليد MDF در اواسط سال جاري با توليد روزانه 350 متر مكعب خبر داده بود، تصريح كرد: به علت پرونده هسته اي ايران اين طرح با تاخير مواجه شده چراكه مسوول راه اندازي و ارايه تزئينات اين طرح كشورهاي اروپايي آلماني و ايتاليايي هستند.

به گفته وي، درحالي كه اين طرح آمادگي ادامه فعاليت را دارد اما كارشناسان خارجي از آغاز سال جديد به ايران نيامدند.

آقاجاني خاطرنشان كرد: طرف ايراني اين طرح خواستارمطالبه خسارت ناشي از تاخيرآن شده و درحال مذاكره با طرف اروپايي خود هستند.



