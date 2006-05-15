بهاي نفت كاهش نخواهد يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، عبدالله العطيه وزير نفت قطر در حاشيه كنفرانس انرژي عربي در اردن گفت: نوسانات بازار نفت در كوتاهمدت و ميانمدت بر اثر تنشهاي سياسي و نه كمبود عرضه، ادامه خواهد داشت.
العطيه افزود: از ديدگاه من قيمتهاي نفت در ميانمدت به هيچ وجه به ثبات نخواهد رسيد و همچنان افزايش خواهد يافت و از سطح فعلي هر بشكه 70 دلار نيز فراتر خواهد رفت.
وي عوامل سياسي را در افزايش بهاي نفت موثرتر از نيروهاي عرضه و تقاضا دانست و افزود: قيمت نفت هماكنون بيشتر از آنكه تحت تاثير عرضه و تقاضا باشد، تحت تاثير فشارهاي سياسي است.
العطيه همچنين با تاكيد ديدگاه سازمان اوپك در رابطه با نقش بورسبازي در افزايش بهاي نفت، افزايش شفافيت در بازار نفت را ضروري دانست.
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