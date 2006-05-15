رانندگي بدون گواهينامه 2 تا 6 ماه حبس دارد

ربابه قادري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بيشترين تخلفات اغلب نوجوانان بزهكار مراجعه كننده به دادگاه اطفال مربوط به رانندگي بدون گواهينامه است كه منجر به صدمات جاني و مالي شود. به گونه اي كه نوجوان مجبور به پرداخت ديه يك انسان كامل مي شود.

وي سرقت و ضرب و شتم را نيز جزء بيشترين تخلفات نوجوانان ذكر كرد و گفت : جرائمي همچون سرقت هاي كوچك و ضرب و شتم از جمله بيشترين جرائم تكراري و همه ساله قشر نوجوان است اما طي سالهاي اخير رانندگي بدون گواهينامه از جمله بيشترين جرائم در اين رده سني بوده است.

قادري تصريح كرد: بر اساس قانون مجازات ، رانندگي بدون گواهينامه در مرحله اول حبس تا 2 ماه دارد كه دادگاه موظف است در اين مرحله حبس را به جزاي نقدي تبديل كند .

سرپرست مجتمع قضائي اطفال خاطر نشان كرد : در صورتي كه نوجوان براي بار دوم بدون گواهينامه مبادرت به رانندگي كند به 2 تا 6 ماه حبس و جزاي نقدي محكوم خواهد شد.