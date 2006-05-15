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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۳۱

/ بيشترين تخلفات نوجوانان بزهكار رانندگي بدون گواهينامه است /

رانندگي بدون گواهينامه 2 تا 6 ماه حبس دارد

رانندگي بدون گواهينامه 2 تا 6 ماه حبس دارد

سرپرست مجتمع قضائي اطفال گفت: بررسي ها نشان مي دهد رانندگي بدون گواهينامه بيشترين تخلفات نوجوانان بزهكار مراجعه كننده به دادگاه اطفال است.

ربابه قادري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بيشترين تخلفات اغلب نوجوانان بزهكار مراجعه كننده به دادگاه اطفال مربوط به رانندگي بدون گواهينامه است كه منجر به صدمات جاني و مالي شود. به گونه اي كه نوجوان مجبور به پرداخت ديه يك انسان كامل مي شود.

وي سرقت و ضرب و شتم را نيز جزء بيشترين تخلفات نوجوانان ذكر كرد و گفت : جرائمي همچون سرقت هاي كوچك و ضرب و شتم از جمله بيشترين جرائم تكراري و همه ساله قشر نوجوان است اما طي سالهاي اخير رانندگي بدون گواهينامه از جمله بيشترين جرائم در اين رده سني بوده است.

قادري تصريح كرد: بر اساس قانون مجازات ، رانندگي بدون گواهينامه در مرحله اول حبس تا 2 ماه دارد كه دادگاه موظف است در اين مرحله حبس را به جزاي نقدي تبديل كند .

سرپرست مجتمع قضائي اطفال خاطر نشان كرد : در صورتي كه نوجوان براي بار دوم بدون گواهينامه مبادرت به رانندگي كند به  2 تا 6 ماه حبس و جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

کد مطلب 326168

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