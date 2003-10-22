امسال كسري بودجه نداريم

به گزارش خبرنگارمهر، محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران

و در پاسخ به سووال خبرنگار مهر با بيان اينكه كسري بودجه يعني عدم برابري دخل و خرج دولت گفت: دولت مكلف است در صورت عدم تحقق درآمدهاي خود به تعديل هزينه هاي جاري اقدام كند و براي مقابله با كسر بودجه موجود مي توانيم با انضباط مالي كه دولت در 7 ماه گذشته نيز اجرا كرده است ، اين مشكل را پشت سر بگذاريم.

محمد ستاري فر با اشاره به اينكه مقدمات برنامه چهارم توسعه از هفته دوم آبان ماه در دستور كار دولت قرار مي گيرد افزود: درحال حاضر منتظر تاييد سياست هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام و توسط مقام رهبري هستيم.

وي اعلام كرد : برنامه چهارم توسعه تا پايان آبان ماه تقديم مجلس خواهد شد و بنا به درخواست دولت قانون برنامه چهارم بايد امسال به تصويب برسد.

وي درباره بودجه سال 83 گفت: هم اكنون بودجه سال 83 توسط دستگاه هاي موجود تهيه و طبق روال هر سال آذر ماه وارد مجلس مي شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي , با بيان اينكه در حال حاضر قيمت ها در كشور روبه كاهش است , خاطر نشان كرد: اگر فضاي كشور آرام تر شود و تعهدات بودجه سال 82 به ثبات اقتصادي برسد , قيمت ها باز هم پايين مي آيد.

وي درخصوص افزايش حقوق كارمندان براساس برنامه سوم توسعه گفت: افزايش حقوق كارمندان حسب قانون برنامه سوم حداقل به ميزان نرخ تورم است.

ستاري فربا رد احتمال يك رقمي شدن سود بانكي در برنامه چهارم گفت: چنين بحثي در برنامه چهارم مطرح نبوده بلكه در سند چشم انداز افق 20 ساله كشور تبيين شده , كه در صورت تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد رهبر در لايحه برنامه پنجساله لحاظ مي شود.

