كاهش ظرفيت توليد سراميك در كشور

كمال محسني درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: درحال حاضرظرفيت توليد سراميك كشور270 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان متاسفانه 175 ميليون مترمكعب در سال گذشته توليد شده است.

وي با اشاره به اينكه 5/2 برابر نياز كشور، ظرفيت توليد داريم، افزود: درحال حاضرحدود 100 ميليون مترمكعب كاشي و سراميك در كشور موجود است كه نزد عامل هاي فروش و كارخانجات دپو شده است.

دبير انجمن توليد كنندگان كاشي و سراميك ايران تصريح كرد: درصورت اجرايي شدن كامل طرح هاي عمراني كشور، به 100 ميليون مترمكعب كاشي و سراميك دركشورنيازخواهد بود.

وي با اشاره به وجود 100 ميليون مترمكعب مازاد كاشي و سراميك دركشور، خاطرنشان كرد: درحال حاضركارخانجات تنها با 30 تا 50 درصد ظرفيت خود توليد مي كنند و مابقي ظرفيت آنها بدون استفاده مانده است.

محسني با تاكيد براينكه مازاد كاشي و سراميك از بزرگترين مشكلات اين صنعت است، گفت: اين امرموجب ايجاد بحران عظيمي در صنعت كاشي و سراميك كشور شده است كه انتظار مي رود با ادامه اين روند كارخانجات به تعطيلي كشانده شوند.

وي همچنين افزايش پرداخت سود تاخيرسربارو سود مركب براي كارخانجات را از جمله مشكلات ديگر اين صنعت برشمرد و افزود: كارخانجات سراميك نتوانستند تسهيلاتي را كه براي ماشين آلات گرفته بودند به موقع پرداخت كنند و اين امرموجب افزايش پرداخت سود تاخيري سربارو سود مركب شده است كه بر اساس تبصره 55 قانون بودجه مصوبه هيئت وزيران بايد اين سود ها بخشوده شود.

دبيرانجمن توليد كنندگان كاشي و سراميك ايران درباره صادرات كاشي و سراميك در سال جاري گفت: به منظوربازسازي عراق و افغانستان پيش بيني مي شود كه ميزان صادرات سراميك امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزايش يابد.

وي ميزان صادرات كاشي و سراميك را در سال گذشته 21 ميليون مترمربع برشمرد و تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه اين ميزان در سال‌جاري به 22 ميليون مترمربع برسد.