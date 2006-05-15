يادواره شهداي دانشگاهها بايد به الگو تبديل شود/ فرهنگ ايثار و شهادت مانع ضربه زدن بيگانگان به كشور است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه پيش از ظهر امروز در بزگداشت 400 شهيد دانشگاه تهران در تالارعلامه اميني و در جمع دانشجويان اين دانشگاه سخن مي گفت، با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه يكي از سياستهاي اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداختن به فرهنگ ايثارو ايثارگري است، اظهار داشت: شهدا حق بزرگي برگردن ملت ايران دارند، زيرا تاريخ جمهوري اسلامي ايران با رشادتها و از جان گذشتگي ها اين شهدا زنده مانده است.

وي تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با به تصويب رساندن فرهنگ ايثار و ايثار گري به اين امر توجه خاص داشته و دارد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: برگزاري يادواره شهدا در مجامع مختلف نشان از آن دارد كه شهدا نمرده اند و در نزد ما و پروردگار از جايگاه خاصي برخوردارند، به طوري كه شاعران با سرودن شعر و مسئولان با برگزاري يادواره آنان در مراكز و نهاد هاي مختلف به نوعي ديگر ياد آنان را زنده مي كنند كه اين امر در نظام جمهوري اسلامي ايران از جايگاه بالايي برخوردار است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:همانطوركه شهداي كربلا بعد از 1400 سال از ذهن ما فراموش نشده اند شهداي عرصه تاريخ كنوني ما نيز فراموش نخواهند شد. زيرا جايگاه شهدا بالاتر از آن چيزي است كه در ذهن ما مي گنجد.

هاشمي رفسنجاني همچنين در بخشي ديگر از سخنان خود به توطئه هاي بيگانگان نسبت به جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: اگر بيگانگان امروزه نمي توانند به كشورمان ضربه بزنند دليلش همان مجاهدتهاي شهدا ، ايثارگران و جانبازان است، زيرا غرب نمونه بارز جهاد و ايثارملت ايران را به خوبي ديده و درك كرده است.

وي در ادامه جنگ رواني كه امروزه از سوي غرب به راه افتاده است را بسيار خطر ناك خواند و افزود: در شرايط كنوني كشور در جنگ رواني بي سابقه اي قرار گرفته است، به طوري كه غرب در تلاش است توسط شبكه هاي تلويزيوني خود ضربه هاي فراواني را به ايران وارد كند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: ملت ايران همچون گذشته بايد با مقاومت، تلاش ، جهاد و ايثار در برابر اين جنگ رواني ها همچون گذشته ايستادگي كنند.

هاشمي رفسنجاني همچنين به سابقه در خشان دانشگاه تهران در عرصه هاي مختلف علمي اشاره كرد وگفت: دانشگاه تهران در عرصه هاي مختلف علمي و با داشتن اساتيد نمونه اي ازجمله شهيد مطهري ، آويني و چمران بايد به خود ببالد چرا كه دانشگاه تهران در كشور ما به عنوان يك دانشگاه مادر به حساب مي آيد.

وي در پايان گفت: مسئولان اين دانشگاه بايد تلاش كنند تا با حفظ راه شهدا جايگاه اين دانشگاه بزرگ را هر چه بهتراز گذشته حفظ كنند.

پيش از سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران و مريم نهاوندي مدير كل دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر هر كدام گزارشاتي را از فعاليتهاي اين دانشگاه ارائه كردند.