پتروشيمي تهران و بلكا شرق زنجان نمايندگان واترپلو ايران در جام باشگاههاي آسيا

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين دو تيم درجريان ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشوردرسال گذشته به قهرماني و نايب قهرماني دست يافتند. نشست مشترك مديران باشگاهي و كميته فني واترپلو بعدازظهر روز گذشته در محل دفتر امور مشترك فدراسيون هاي ورزشي برگزار شد.

درآغاز اين جلسه كه با حضور وحيد مرادي رئيس فدراسيون شنا و دبير كل كنفدراسيون آسيا برگزار شد رئيس فدراسيون شنا با اظهار اميدواري از برگزاري منظم و كيفي مسابقات ليگ در سال 85 به اين نكته تاكيد كرد كه اگر تيم ها در ليگ برترامسال به شاخص هاي كيفي فدراسيون نرسند، ليگ سال آينده از 12 تيم به 10 يا 8 تيم كاهش خواهد يافت.

دبير كل كنفدراسيون آسيا گفت: امسال طبق برنامه ريزي كه در كنفدراسيون شناي آسيا انجام شد، ظرفيت كشورها براي شركت درجام باشگاههاي آسيا از يك تيم به و تيم افزايش يافت و دو تيم پتروشيمي تهران و بلكا شرق زنجان به عنوان قهرمان و نايب قهرمان ليگ برتر درسال گذشته مي توانند دررقابتهاي جام باشگاهها كه دي ماه 85 دريكي از دوكشورفيليپين يا ويتنام برگزارمي شود شركت كنند.

وي همچنين به حضور داوران شنا واترپلو ايران در بازيهاي آسيايي دوحه 2006 اشاره كرد و گفت : امسال علاوه بر حضور ورزشكاران دراين بازيها قصد داريم از داوران مجرب شنا و واترپلو ايران براي قضاوت در اين مسابقات استفاده كنيم.