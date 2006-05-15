ايران در جام جهاني شگفتي ساز مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" درگزارش دويچه وله درمورد ايران آمده است : ايران يكي از تيم هايي است كه مي خواهد در رقابت هاي جام جهاني شگفتي آفرين شود. اين تيم با توسل به تجربه بازيكنان شاغل دربوندس ليگا قصد دارد به اين مهم دست پيدا كند.

علي كريمي كه به " مارادوناي آسيا " معروف است يكي از اين بازيكنان به شمارمي آيد . اين بازيكن درتيم بايرن مونيخ در نقش يك بازيكن بازيسازظاهرمي شود. وحيد هاشميان مهاجم هانوفر و مهدي مهدوي كيا هافبك هامبورگ نيزازجمله بازيكنان خوب تيم ايران دررقابت هاي جام جهاني هستند.

تيم ملي ايران دررقابت هاي جام جهاني درگروه D با تيم هاي مكزيك، پرتغال و آنگولا همگروه است.