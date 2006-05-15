به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، علي النعيمي وزير نفت عربستان سعودي در سخنراني در كنفرانس انرژي عربي در امان پايتخت اردن پيش‌بيني كرد: بهاي نفت خام طي ماه‌هاي آينده در سطح بالاي فعلي باقي خواهد ماند.

وي همچنين احتمال داد عرضه نفت از سوي اوپك از تقاضاي جهاني آن پيشي بگيرد و گفت: اعضاي اوپك نبايد چشم‌انتظار افزايش شديد تقاضا براي نفت طي ماه‌هاي آينده باشند، زيرا قيمت‌هاي بالاي نفت تاحدودي تقاضا را متعادل خواهد ساخت.

وي همچنين خاطرنشان ساخت كه اعضاي اوپك تمامي تلاش خود را براي افزايش ظرفيت توليد به منظور تامين رشد تقاضاي آتي نفت انجام داده‌اند و اكنون بايد نسبت به پيش‌بيني‌ها در رابطه با آينده تقاضا، "هوشيار" باشند، زيرا قيمت‌هاي بالاي نفت بر رشد تقاضا تاثير خواهد گذاشت.

النعيمي افزود: هر چند كه اقتصاد جهاني تاكنون در برابر قيمت‌هاي بالاي نفت مقاومت كرده است اما نبايد انتظار داشت كه اين مقاومت براي چندين سال ادامه پيدا كند.

وي افزود: كشورهاي توليدكننده نفت بايد قبل از افزايش ظرفيت توليد خود دقيقا ميزان افزايش تقاضاي نفت طي سال‌هاي آينده را پيش‌بيني كنند.

به گفته وزير نفت عربستان، اين كشور با هزينه 14 ميليارد دلار قصد دارد ظرفيت توليد خود را تا سال 2009 با 14 درصد افزايش به 12.5 ميليارد دلار برساند.

وي با اشاره به اينكه تقاضاي جهاني نفت سالانه 4 درصد افزايش مي‌يابد، پيش‌بيني كرد تقاضاي نفت تا سال 2015 به 100 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.

وي تقاضا براي نفت خام اوپك در سه‌ماهه دوم سال‌جاري ميلادي را 28.1 ميليون بشكه در روز و براي تمامي سال 2006 حدود 29.2 ميليون بشكه برآورد كرد.