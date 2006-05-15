صدام از پاسخ دادن به اتهامات وارده خودداري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،صدام امروز در بيست و چهارمين جلسه رسيدگي به جنايات وي و همدستانش در جنايت كشتار 148 شهروند عراقي درمنطقه دجيل در سال 1982، خود را بيگناه خواند و اتهامات وارده به وي در جلسه امروز را نپذيرفت.



خبرنگار فرانس پرس از داخل سالن دادگاه گزارش داد كه قاضي رئوف رشيد عبدالرحمن رئيس دادگاه اتهامات وارده به صدام مبني بر ارتكاب جنايات بر ضد بشريت قرائت كرد.



صدام پيش از پاسخ به اين سوال كه آيا خود را گناهكار يا بيگناه مي داند، با دقت شديد به سخنان قاضي گوش مي داد.



وي درادامه گفت: "نمي توانم به اين اتهامات پاسخ آري يا خير بدهم."



ديكتاتور سابق عراق افزود: " ليست اتهامات خيلي طولاني است."



وي بار ديگر ادعا كرد:" من رئيس جمهوري عراق هستم و مصونيت قانوني دارم، لذا نمي توانم به اتهامات بسيار طولاني پاسخ بگويم."



دادگاه محاكمه صدام امروز رسيدگي به جنايات صدام و همدستانش را از سرگرفت .



جلسه امروز به شنيدن اظهارات شاهدان اختصاص يافته است.



جلسه امروز ظهر امروز با حضور صدام آغاز شد.



كارشناسان در جلسه گذشته (24 آوريل = 4 ارديبهشت) صحت امضاهاي هفت تن از هشت متهم از جمله صدام را در اسناد مربوط به جنايت دجيل،به دادگاه عالي كيفري عراق تاكيد كرده بودند.

اين در حالي است كه يك مسئول آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود، 24 آوريل(4 ارديبهشت) پيش بيني كرده بود كه تا پايان ژولاي يا آغاز اگوست حكم دادگاه بر ضد صدام صادر شود.

صدام و 7 تن ديگر از همدستان وي در رژيم سابق عراق كه به جرم جنايات بي شمار بر ضد بشريت محاكمه مي شوند،امروز در بيست و چهارمين جلسه رسيدگي به جنايت كشتار مردم دجيل در دادگاه حاضر مي شوند.

ديكتاتور سابق و 7 تن از همدستانش از 19 اكتبر( 27 مهر ماه) سال 2005 به اتهام دست داشتن در كشتار 148 تن از شيعيان اهالي دجيل در سال 1982 مورد محاكمه و بازجويي قرارمي گيرند.