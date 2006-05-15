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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

نمايش موزيكال "گلادياتور" روي صحنه مي‌رود

نمايش موزيكال "گلادياتور" با اقتباس از فيلم سينمايي ريدلي اسكات در تئاترهاي لندن روي صحنه مي‌رود.

نمايي از فيلم "گلادياتور"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ويليام نيكلسون، نويسنده نمايشنامه اين اثر، اعلام كرد به زودي نمايش موزيكالي با اقتباس از فيلم حماسي "گلادياتور" روي صحنه اجرا مي‌شود. ظاهرا راسل كرو موافقت نكرده در اين نمايش به نقش آفريني بپردازد و اينگونه بود كه نقش وي به برايان استوكز رسيد. بازي كرو در فيلم "گلادياتور" تنديس اسكار بهترين هنرپيشه مرد را برايش به ارمغان آورد.

دستيار تهيه كننده اين اثر درباره اجراي نمايش موزيكال "گلادياتور" گفت: "اين داستان شگفت انگيز است و اگر آهنگ هاي خوبي براي آن انتخاب شود بي ترديد به يك نمايش عالي تبديل مي شود."

کد مطلب 326277

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