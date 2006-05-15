احداث پايانه اتوبوسراني جديد در ميدان انقلاب

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس مسعود صديقي ، مديرعامل شركت پايانهها و پاركسوارها با اعلام اين خبر گفت: در طرح اوليه ساخت اين پايانه اتوبوسراني، ايجاد سه تا چهار طبقه پاركينگ نيز در نظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد: شركتهاي تاكسيراني، شركتهاي سواري كرايه (بينشهري) و شهروندان ميتوانند در استفاده از اين پاركينگها سهيم باشند.
مديرعامل شركت پايانهها و پاركسوارها همچنين افزود: ايجاد سرويسهاي بهداشتي، دستگاههاي خودپرداز، باجههاي بليت فروشي، ارايه خدمات تغذيه در حد محدود از جمله امكانات رفاهي اين پايانه خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: ايجاد فروشگاههايي در طبقه اول براي تهيه مايحتاج اوليه شهرونداني كه به اين پايانهها مراجعه ميكنند يكي ديگر از مواردي است كه درپايانه مذكور پيشبيني شده است.
وي در مورد مساحت اين پايانه كه در ميدان انقلاب واقع شده است گفت: حدود 6 هزار مترمربع مساحت دارد و حدود 2 ميليارد تومان هم هزينه ساخت آن برآورد شده است.
صديقي همچنين گفت: پايانههاي اتوبوسراني درون شهري جديد به لحاظ ارتباط آنها با خيابانهاي شهر با در نظر گرفتن اصلاحات هندسي احداث ميشوند.
وي اظهار داشت: در تهران 42 پايانه مسافربري درون شهري وجود دارد كه با ساخت نخستين مدل پايانه درون شهري مورد نظر موارد ديگرهم شناسايي و طراحي شان شروع مي شود.
نظر شما