اول آبان ماه در دفاع مقدس

1359/8/1

دشمن در نقاط اشغال نشده خرمشهر ، به اجراي سنگين آتش مي پردازد .

گزارش سپاه آبادان از اوضاع خرمشهر :" درگيري در اطراف كوي طالقاني و گمرك و نزديكيهاي چهل متري ادامه دارد و نيروهاي خودي موفق شدند نيروهاي دشمن را از كوي طالقاني بيرون برانند . "

گردان 3 رصد الارضي عراق كه در بصره مستقر است امروز خرمشهر و آبادان را زير آتش سنگين توپخانه و موشك قرار داد . ضمنا تعداد 4 موشك 9 متري نيز به منطقه پرتاب كرد .

در جبهه آبادان درگيري ميان رزمندگان اسلام و دشمن در محور آبادان - ماهشهر و آبادان - اهواز ادامه دارد . توپخانه دشمن پشت اروند كنار توسط هواپيماي خودي بمباران شد و از كار افتاد . همچنين يك واحد خمسه خمسه عراقي توسط توپخانه خودي در ايستگاه 7 منهدم گرديد .

به گزارش ستاد مشترك ارتش :" قرار است عصر امروز يك نيروي ويژه متشكل از تانك و هلي كوپتر و افراد نيروي مخصوص از تيپ 33 عراق براي اشغال برخي نقاط حساس ، حمله سريعي عليه نيروهاي ايراني در آبادان انجام دهند . "

امروز 4 فانتوم مواضع عراقيها را بمباران كردند . همچنين گزارشها حاكي است امروز دو هلي كوپتر عراقي در ناحيه جنگلي رود كارون پس از گشت زني و شناسايي در روستاي رحمانيه به زمين نشسته و با افراد ضد انقلاب تماس گرفته اند .

يك ستون از نيروهاي دشمن در شش كيلومتري قريه دهلاويه ، درارتفاعات الله اكبر و يك ستون در محور سابله ، سوسنگرد و ستون ديگر در قريه محمود سعدون در نزديكي رودخانه كرخه كور مستقر شده اند .

در محور دزفول شب گذشته برادران سپاه دزفول در يك شبيخون تعدادي تانك و نفربر دشمن را منهدم كردند . ساعت 12 نيز 2 موشك به پايگاه وحدتي شليك گرديد .

با اجراي آتش توپخانه و خمپاره انداز امروز يك انبار مهمات دشمن در نزديكي پاسگاه زالوب منفجر شد و محل استقرار افراد دشمن نيز منهدم گرديد .

همچنين در پي عمليات چند روزه اخير رزمندگان اسلام در محور نوسود نيروهاي دشمن در حوالي نقاط مرزي بايندگان ، نوسود و مريوان متمركز شده اند .

يك هواپيماي دشمن به حريم جزيره خارك و بوشهر تجاوز كردند كه با مقابله توپهاي ضد هوايي مجبور به فرار شدند . همچنين امروز يك ميگ عراقي با حمله به منطقه نوسود ، پايگاه نيسان و منطقه دواب شيخان را هدف قرار داد .

يك هواپيماي خودي كه صبح امروز مواضع دشمن را در خاك عراق بمباران كرده بود ، پس از انجام موفقيت آميز عمليات ؛ در آبادان سقوط كرد .

در يك رويارويي رزمندگان نيروي دريايي موفق شدند يك ناوچه اوزاي عراق را در منطقه خور موسي غرق كنند .

دلاوران هوانيروز در عمليات بامداد امروز در منطقه سوسنگرد به نيروهاي عراقي حمله نموده و 6 خودروي حامل مهمات ، يك تانكر بزرگ سوخت و تعداد زيادي خودروي نظامي عراق را نابود كردند .

يگانهاي شناور دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران علاوه بريك ناوچه موشك انداز عراقي ، دو فروند ديگر ناوچه موشك انداز اوزا و دو فروند ناوچه اژدر افكن رژيم عراق را در منطقه خور موسي غرق كردند .

رزمندگان نيروي هوايي ارتش امروز به اهداف زير حمله كردند :

1- انبار مهمات عراق در جنوب شرقي سليمانيه .

2- رادار متحرك در حوالي شهر اربيل .

3- پادگان ارسط و عقره و ذوهاب .

4- ستونهاي زرهي و خودروهاي تداركاتي دشمن در سوسنگرد ، بستان و غرب اهواز .

هنگام گشت زني در منطقه زنجان يك فروند از جنگنده هاي ايران سانحه ديد و خلبان آن شهيد شد .

راديو آمريكا : گزارشهاي رسيده از تهران حاكي است كه هيچ گونه قواي كمكي يا لوازم ضروري نتوانسته به منطقه تحت محاصره برسد .

راديو لندن : از هنگام عبور عراقيها از كارون از حدود دو هفته پيش هيچ يك از طرفين موفق به پيشرفت قابل ملاحظه اي نگرديدند .

خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه الجمهوريه ( بغداد ) : مقاومت نيروهاي ايراني در خرمشهر تحليل رفته و به مبارزه اي بي فايده ادامه مي دهند و تنها يك راه در پيش دارند و آن اين كه پرچم سفيد بر افراشته و خود را تسليم كنند .

راديو اسرائيل : نيروهاي عراقي بر ايستگاههاي راديويي آبادان مسلط شده اند .

وزير دفاع عراق : نيروهاي عراقي 20 هزار كيلومتر مربع از خاك ايران را كه دو برابر لبنان است ، تصرف كرده اند . نيروهاي ما در شش روز بر شش شهر ايران مسلط گرديدند .

خبرگزاري يونايتد پرس : وضع جنگ بدين صورت است كه عراق نيرو ندارد ايران را بگيرد و ايران قدرت ندارد نيروهاي عراقي را بيرون براند .

روزنامه گاردين : شكي نيست كه جنگ براي صدام نقطه اوج سياستهاي وي براي جلب علاقه آمريكا به تواناييهاي عراق براي جانشيني ايران زمان شاه به صورت يك قدرت منطقه اي است .

1362/8/1

عمليات والفجر 4 با مشاركت سپاه و ارتش در منطقه بانه و مريوان و دشت شيلر بارمز مقدس " يا الله ، يا الله ، يا الله " آغاز گرديد .

1363/8/1

امروز عمليات ميمك با عقب نشيني نيروهاي عراقي از صحنه عمليات پايان يافت . با وجود اين كه دشمن پس از 13 ضد حمله ناموفق و حمله هوايي 37 فروند از هواپيماهاي خود نتوانست پاسخ نيروهاي ايران را بدهد .

دشمن در جبهه هاي شمالي و جنوبي به شدت فعاليت مي كند .

قرار گاه حمزه از اقدام ضد انقلاب در خصوص قتل يك نفر در هر روستا براي ايجاد رعب و وحشت گزارش داد .

مهاجمان ناشناس شبانه به جزيره هنگام حمله كردند .

صدام در يك گفتگوي تلفني با حسني مبارك ضمن توضيح جريان جنگ از وي براي ديدن از عراق دعوت كرد .

سفير ايران در ليبي پيام رئيس جمهور ايران را به وي ابلاغ كرد .

يك هفته نامه مخالفان رژيم عراق فاش كرد صدام پس از اعلام احتمال ترور وي محل سكونت خود را تغيير داده است .

سفير ايران در بنگلادش به وزارت خارجه اين كشور احضار شد و اعتراض رسمي اين كشور به او- به خاطر چاپ مطلبي با عنوان " محو صدام تنها راه رسيدن به صلح " در بولتن خبري سفارت - ابلاغ گرديد .

تلويزيون سراسري هند گزارشي تصويري از جنگ ايران وعراق كه به نفع عراق تنظيم شده بود را پخش كرد .

وزير خارجه تركيه ايران را عامل عدم پيشرفت صلح خواند .

مير حسين موسوي در سمينار سفراء و كارداران : اهميت روابط خارجي بستگي به منافع اين روابط براي انقلاب اسلامي و آرمان هاي آن دارد .

1365/7/1

دشمن براي كاهش ضربه پذيري در مناطق شمالي خود مانند ديانا ، كركوك ، دوكان و دربندي خان اقدامات قابل توجهي كرده است .

عوامل دشمن به حد فاصل پيرانشهر - سردشت و بوكان - سقز نفوذ كرده اند .

گروههاي ضربت خودي با عناصر حزب دمكرات در حوالي بانه درگير شدند .

نيروهاي اتحاديه ميهني كردستان عراق به چهار پايگاه دشمن در كركوك حمله كردند . همچنين نيروهاي سازمان عمل اسلامي عراق به يك پايگاه جيش الشعبي در كربلا حمله كردند .

فرمانده سپاه طي نامه اي به رئيس جمهور از اجرا نشدن مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در خصوص سهميه رزمندگان در كنكور سراسري اعتراض كرد .

ايران درخواست پاپ براي برقراري يك آتش بس جهاني در روز دوشنبه آينده را رد كرد .

روزنامه واشنگتن تايمز در گزارشي به بررسي روابط سياسي و اقتصادي شوروي و ايران پرداخت .

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا ضمن تكذيب عرضه سلاح به طرفين جنگ گفت :" آمريكا با انتقال اسلحه از هر منبعي به ايران مخالف است .