ابومازن، اسرائيل را به سنگ اندازي در مقابل تشكيل كشور فلسطين متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين بيان كرد: اسرائيل از طريق متلاشي كردن پايه هاي روند صلح يعني طرح عقب نشيني يكجانبه و متشنج كردن اوضاع خاورميانه مانع تشكيل دو دولت فلسطين و اسرائيل مي شود.

ابومازن در سخناني كه امروز به مناسبت پنجاه و هشتمين سال تشكيل رژيم صهيونيستي ايراد كرد، گفت:" فكر مي كنم كه طرف اسرائيلي به دنبال بهانه است تا مدعي شود كه شريك فلسطيني وجود ندارد و به اين ترتيب به طرح عقب نشيني يكجانبه ادامه دهد. طرحي كه هدف از آن تسلط يافتن بر بخش وسيعي از مساحت كرانه باختري است".

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين افزود:" اين اقدامات يعني از بين بردن راه حل اساسي براي ايجاد دو دولتي كه مورد نظر جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا است و همچنين در نقشه راه نيز آمده كه به تاييد شوراي امنيت در قطعنامه 1515 رسيده است".

ابومازن دراين سخنان كه از پيش ضبط شده بود و امروز از طريق راديو و تلويزيون در فلسطين پخش شد، تصريح كرد:" مرحله كنوني مرحله خطرناكي است،زيرا اسرائيل به محاصره و انزواي قدس ادامه مي دهد و طرح تكميل ديوار حائل نژاد پرستانه و همچنين به تجاوزات روزمره خود عليه شهرها و روستاها و اردوگاه هاي ما و همچنين عمليات كشتار و آدم ربايي و دستگيري فرزندانمان و از بين بردن سرزمينمان را ادامه مي دهد".

وي از رژيم اسرائيل خواست تا دست از طرح عقب نشيني يكجانبه بردارد،زيرا به گفته وي، منجر به از بين رفتن روند صلح براي هميشه مي شود و نزاع و درگيري منطقه را شعله ور مي كند.

رئيس تشكيلات خودگردان همچنين از كميته چهارجانبه براي پيگيري مسائل خاورميانه خواست تا براي حل درگيري فلسطيني اسرائيلي كنفرانس بين المللي برگزار كنند.

اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد، روسيه و آمريكا 4 عضو كميته چهارجانبه هستند.

ابومازن شب گذشته وارد روسيه شد تا امروزبا ولادمير پوتين رئيس جمهوري اين كشور ديدار و مذاكره كند.