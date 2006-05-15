اغلب نهادهاي صنفي و مدني ما از فقدان رفتار و اخلاق دموكراتيك رنج مي برند

محمود برآبادي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب ، افزود : انجمن نويسندگان كودك و نوجوان نهادي صنفي و غيردولتي است كه نويسندگان ، پژوهشگران ، مترجمان ، شاعران و روزنامه نگاران حوزه كودك و نوجوان در آن گرد آمده اند.

وي با تاكيد بر لزوم بهره مندي اين نهاد از طيف ها و گرايش هاي متعدد ادبي، تصريح كرد : انجمن نويسندگان يك حزب سياسي نيست كه همه در آن يك شكل و همنوع بيانديشند ، بلكه هر چقدر از تنوع ادبي و هنري برخوردار باشد به رشد و بالندگي بيشتري دست پيدا مي كند.

رئيس هيات مديره انجمن نويسندگان كودك و نوجوان با اشاره به نزديكي برگزاري نهمين مجمع عمومي انجمن، ادامه داد : انتظار داريم كليه اعضاي انجمن در انتخابات مجمع عمومي نهم شركت كنند و كساني هم كه فعال، علاقه مند، مسئوليت پذير و صاحب وقت و فرصت كافي هستند نامزد شوند.

برآبادي تاكيد كرد : اين كه آدم هاي سرشناس در هيات مديره فعاليت كنند بسيار جاي خوشبختي است اما تنها سرشناس بودن هم براي اين مسئوليت كافي نيست. فرد بايد از فرصت و تجربه كافي براي اين وظيفه برخوردار باشد. ممكن است افراد زيادي صاحب آثار باارزش و قابل تحسيني باشند اما براي حضور در هيات مديره حوصله يا تجربه كافي را نداشته باشند. به هر حال انجام وظايف صنفي و فرهنگي و آموزشي و اداري اين نهاد مستلزم دارا بودن وقت و فرصت كافي است. اين فعاليت را كساني مي توانند انجام دهند كه مسئوليت پذير و علاقه مند باشند و در چارچوب اساسنامه پيش بروند.

وي به فراز و فرودهاي انجمن در طول دوره تصدي گري اش اشاره كرد و گفت : يكي از مشكلات عديده انجمن مساله مالي است. حق عضويت هايي كه دريافت مي شود هيچ گاه براي گرداندن امور انجمن كافي نبوده است، ضمن اين كه بسياري از اعضا نيز حق عضويت خود را به موقع نمي پردازند. از همين رو انجمن مجبور شده است براي رفع مشكلات خود با سازمان هاي دولتي و غيردولتي ديگر به مراوده و فعاليت بپردازد.

محمود برآبادي تصريح كرد : يك معضل اساسي ديگر، ناشي از رفتارهاي غيردموكراتيكي است كه معمولا در انجمن ها و اصناف بروز پيدا مي كند. بايد بپذيريم كسي هم كه به عنوان عضو هيات مديره، مخالف با راي اي است كه مورد قبول اكثريت است ، بايد به راي اكثريت احترام بگذارد و حتي برخلاف ميل خود نيز نسبت به آن تمكين كند. زماني كه در اين مقياس نتوانيم دموكراسي را پديد بياوريم و آن را بياموزيم نبايد بيهوده دم از انتظارهاي گسترده تر بزنيم. متاسفانه فقدان رفتار و اخلاق دموكراتيك مشكل اغلب نهادهاي صنفي و مدني ماست.

رئيس هيات مديره انجمن نويسندگان كودك و نوجوان، ميزان فعاليت و حضور بانوان را درهيات مديره در قياس با تعداد زياد آنها كمتر و كمرنگ تر توصيف كرد و افزود : هم اينك دو نفر از بانوان در ميان اعضاي هيات مديره و بازرسان انجمن حضور دارند كه به نسبت تعداد آقايان كه ده نفرند بسيار اندك است.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد در دوره جديد، افراد جديد با مسئوليت پذيري و روشن بيني بيش از پيش بتوانند فعاليت هاي انجمن را با تحرك و پويايي بيشتري همراه سازند.