بخشداران شرايط لازم براي شركت مردم در مراسم ارتحال امام (ره)را فراهم آورند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر دكتر علي اكبر رحماني استاندار تهران در جلسه بخشداران استان تهران حماسه 15 خرداد 1342 را سرآغاز تاريخ نوين كشور دانست و با اشاره به نقش برجسته امام در پيروزي انقلاب اسلامي گفت: بخشداران استان مي بايست براي مشاركت مطلوب مردم در مراسم سالگر ارتحال امام خميني(ره) به نحو شايسته شرايط لازم را در بخشها و مناطق خود فراهم نمايند.

دكتر رحماني با گراميداشت روز افتتتاح اولين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: تركيب مجلس ششم كه از جهت درجه ايثارگري و نزديكي با آرمانهاي امام و همينطور تحصيلات عاليه معدلي بالاتر از مجلس قبل دارد، همه تلاش خود را براي پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه مردم در پيش گرفته است.

استاندار تهران در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به بخشداران استان گفت: بخشداران استان تهران مي بايست اولويت كار خود را فعالتر نمودن بخشهاي اقتصادي منطقه قرار دهند.

دكتر رحماني با اشاره به ضرورت توجه بيشتر به بخشداريها و فرمانداريها براي خروج افغانيهاي مقيم استان تهران گفت: يك سوم افغانيهاي موجود در كل كشور در تهران زندگي مي كنند كه خروج هريك از آنها به معني ايجاد يك فرصت شغلي است، بنا براين با توجه به مشكلات ايجاد اشتغال لازم است دفتر اتباع و مهاجرين خارجي استانداري با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدامات جدي تري به عمل آورند.

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