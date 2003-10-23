مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آشتي:

خاتمي: از گوشه رينگ بيرون آمديم

سخنگوي دولت: مذاكرات با تاييد مقام رهبري صورت گرفت

جرج بوش: نتيجه مذاكرات تهران به روابط ما با ايران كمك مي كند



آفتاب:

خاتمي: نگذاشتيم افكارعمومي دنيا با آمريكا هماهنگ شود

مقام معظم رهبري: اقتدار هر كشور به داشتن مجموعه انساني قوي و برخوردار از علم و ايمان است

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي: نگراني اصلي ما دسترسي به اطلاعات كامل در مورد سيستم غني سازي اورانيوم درايران است



آفرينش:

دكترجاسبي دراجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد: پذيرش 50 هزار دانشجو دراولين دوره پودماني دانشگاه آزاد اسلامي

اعتراض شديد وزارت خارجه به ادامه بازداشت اتباع ايراني در عراق

رييس جمهور: به هيچ وجه از برنامه خود كوتاه نيامده و نمي آييم



ابرار:

خاتمي درجمع خبرنگاران: چيزي را از دست نداده ايم

هاشمي رفسنجاني: روحانيت بايد اسلام را بهتر بفهمد

خرازي:آمريكا از اروپا عقب نيفتد



اعتماد:

در پي بسته شدن چند مركز فرهنگي و هنري، اعلام شد: خانه هنرمندان در آستانه تعطيلي

امروز در مادريد: نمايندگان 45 كشورجهان براي چگونگي بازسازي عراق تصميم مي گيرند

بازتابهاي اعلام موافقت ايران براي امضاي پروتكل الحاقي: آمريكا محتاط، اروپا خشنود واسراييل خشمگين



انتخاب:

رهبر معظم انقلاب: سلاح هسته اي تضمين كننده اقتدار و پيروزي نيست

تحت تدابير شديد امنيتي برگزار مي شود: كنفرانس بين المللي كمك به بازسازي عراق

دستور فوري خاتمي براي پرداخت باقيمانده مطالبات چايكاران



ايران:

گزارش "ايران" از بازتاب توافق تهران با اروپا؛ استقبال جهان از تصميم ايران

مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان جوان: سلاح هسته اي تضمين كننده اقتدار و پيروزي نيست

با اشاره به پذيرش پروتكل الحاقي، خاتمي: به خواسته هايمان رسيده ايم



توسعه:

بوش خواستار توا فق شد: احتمال از سرگيري مذاكره ايران و آمريكا

آرمين: با راي سفيد هم مي توان در انتخابات غير آزاد شركت كرد

مزروعي: ورود به صحنه انتخابات، سياسي بودن برخي نظاميان را ثابت كرد



جام جم:

معاون سازمان مديريت تاكيد كرد: واگذاري 50 درصد مدارس دولتي به بخش خصوصي

در ديدار نخبگان جوان كشور مطرح شد: تاكيد رهبرانقلاب برتوجه دانشگاهها به جنبش نرم افزاري

رهبر انقلاب بر تقويت روابط جمهوري اسلامي ايران و پاكستان تاكيد كردند



جمهوري اسلامي:

رهبرانقلاب: غربي ها مي خواهند ايران هميشه نيازمند فناوري آنها باشد

اعتراض تشكل هاي دانشجويي به پذيرش خواسته هاي تحميلي اتحاديه اروپا

رييس مركز دكترينال امنيت بدون مرز: امضاي پروتكل الحاقي آغاز شمارش معكوس براي تهاجم به ايران است



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب در ديدار نخبگان جوان: جوانان با اراده و همت آينده درخشان ايران را رقم بزنند

هاشمي رفسنجاني: بوش به شدت پشيمان است

حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار با نخست وزير پاكستان: دشمن به دنبال تفرقه ميان كشورهاي اسلامي است



جهان اقتصاد:

معاون قوه قضاييه؛ تا دو ماه ديگر امكان ثبت شركتهاي ايراني درهفتاد كشور دنيا فراهم مي شود

علي رغم فشارهاي آمريكا: خاتمي؛ افكارعمومي جهان به صداقت ما پي برد

ادامه واكنش ها درباره امضاي پروتكل ، خرازي: آمريكا ازاروپا عقب نماند



حمايت:

توصيه مقام معظم رهبري به جوانان: با عزم و اراده و همت، با مشكلات دست و پنجه نرم كنيد

رييس جمهور: به هيچ وجه از برنامه خود كوتاه نيامده و نمي آييم

رييس سازمان زندانها در گفتگو با خبرنگاران: متهم به قتل زهرا كاظمي همچنان درزندان است



حيات نو:

توافق ايران و اروپا در صدر اخبار جهان؛ جهان : فضا به نفع ايران شكست

هيات وزيران طرح جامع آب كشور را تصويب كرد

رشد 148 واحدي شاخص بورس



خبر:

تعبيررييس جمهور از مذاكرات موفق هسته اي تهران؛ تغيير رينگ بوكس به ميدان دوماراتن

هاشمي رفسنجاني: بوش به شدت از سخنان ضد اسلامي خود در دو سال پيش پشيمان است

رمضانزاده: مذاكرات براي پذيرش پروتكل با تاييد مقام معظم رهبري انجام شد



خراسان:

رهبرمعظم انقلاب: ملت ايران ظرفيت پرواز علمي خود را به دنيا نشان داده است

خاتمي: كوتاه نيامده و نمي آييم

ساخت و ساز بي رويه روي خطرناك ترين گسل تهران



دنياي اقتصاد:

استقبال گسترده جهاني از "بيانيه تهران"؛ بورس اوج گرفت

كليه سيم كارت هاي متقاضيان تا پايان ماه جاري واگذار مي شود

رييس كل گمرك: دريافت عوارض از ماشين آلات وارداتي متوقف شد



رسالت:

رهبر معظم انقلاب: مطالبات نسل جوان با استعداد را به بهترين وجه برآورده سازيد

رييس جمهوري در گفتگو با خبرنگاران: كوتاه نيامده ايم و نخواهيم آمد

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: بوش به شدت از سخنان ضد اسلامي خود پشيمان است



سياست روز:

دغدغه صاحبنظران سياسي: پذيرش پروتكل؛ اعتماد سازي يا بحران سازي؟

مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان جوان كشور: اقتدار ملي به علم، ايمان و ايستادگي ملت وابسته است

ارتش صهيونيستي در تهاجم دو روز گذشته خود استفاده كرد: بمب هاي 500 كيلوگرمي بر سر مردم بي دفاع فلسطين



صدا عدالت:

قرائتي با انتقاد از كمرنگ شدن شادي در ميان مردم: گاز اشك آور شده ايم

تاريخ مراجعه مشمولان معافيت رهبري اعلام شد

خرازي با ارزيابي مثبت از توافق ايران با سه كشور اروپايي: آمريكا از اروپا عقب نماند



قدس:

ارزيابي خاتمي و محافل جهاني از توافق ايران - اروپا ماراتن پروتكل؛ واشنگتن مغلوب درايت و صداقت تهران

آيت الله واعظ طبسي دراجتماع پرشكوه مردم طبس: يك كشور مستقل نيازمند اقتصادي پوياست

مسئولان بايد مطالبات حقيقي نسل جوان و خوش فكر ما را بر آورده سازند



كارو كارگر:

در جمع جوانان نخبه ، رهبرانقلاب: سلاح كشتار جمعي زمينه ساز اقتدار نيست

سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف به همكاري با خانه صنعتكاران شد

طرح جامع سيمان درنيمه دوم سال جاري اجرا مي شود



مردم سالاري:

درپي اعلام پذيرش پروتكل الحاقي؛ جهانيان از تصميم ايران استقبال كردند

دبيركل حزب مردم سالاري: اگرامضاي پروتكل چند ماه قبل اعلام مي شد، شوراي حكام عليه ايران قطعنامه صادرنمي كرد

اظهارات خاتمي درمورد مذاكرات تهران: رينگ بوكس را به ميدان دو استقامت تبديل كرديم



نسيم صبا:

خاتمي با اشاره به فشارهاي آمريكا عليه ايران: رينگ بوكس را به دو استقامت تبديل كرديم

سخنگوي دولت: مذاكرات براي پذيرش پروتكل الحاقي با تاييد مقام معظم رهبري انجام شد

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي: مديريت 50 درصد مدارس كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شود



همبستگي:

مقام رهبري: بارها گفته ايم اصولا سلاح هسته اي نياز نداريم

حسين شريعتمداري: شوراي نگهبان لايحه امضاي پروتكل را رد كند

محمدهاشمي: حركت مناسبي براي خلع بهانه ازآمريكا فراهم شد



همشهري:

مقام معظم رهبري در ديدار نخست وزير پاكستان: كشورهاي اسلامي بايد با حفظ هوشياري در جهت مخالفت خواسته دشمنان حركت كنند

عبدالعلي زاده: 700 هزار واحد مسكوني در كشور در دست احداث است

در جلسه سران سه قوه: رييس جمهور بر لزوم مبارزه ريشه اي با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد



ياس نو:

سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران تشريح كرد: تصميم گيري درمورد پذيرش پروتكل چگونه انجام شد

جبهه مشاركت: از تجربه پروتكل عبرت بگيريم

زنگنه: از اوپك خارج نمي شويم، توليد نفت را كاهش نمي دهيم



