مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آشتي:
خاتمي: از گوشه رينگ بيرون آمديم
سخنگوي دولت: مذاكرات با تاييد مقام رهبري صورت گرفت
جرج بوش: نتيجه مذاكرات تهران به روابط ما با ايران كمك مي كند
آفتاب:
خاتمي: نگذاشتيم افكارعمومي دنيا با آمريكا هماهنگ شود
مقام معظم رهبري: اقتدار هر كشور به داشتن مجموعه انساني قوي و برخوردار از علم و ايمان است
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي: نگراني اصلي ما دسترسي به اطلاعات كامل در مورد سيستم غني سازي اورانيوم درايران است
آفرينش:
دكترجاسبي دراجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد: پذيرش 50 هزار دانشجو دراولين دوره پودماني دانشگاه آزاد اسلامي
اعتراض شديد وزارت خارجه به ادامه بازداشت اتباع ايراني در عراق
رييس جمهور: به هيچ وجه از برنامه خود كوتاه نيامده و نمي آييم
ابرار:
خاتمي درجمع خبرنگاران: چيزي را از دست نداده ايم
هاشمي رفسنجاني: روحانيت بايد اسلام را بهتر بفهمد
خرازي:آمريكا از اروپا عقب نيفتد
اعتماد:
در پي بسته شدن چند مركز فرهنگي و هنري، اعلام شد: خانه هنرمندان در آستانه تعطيلي
امروز در مادريد: نمايندگان 45 كشورجهان براي چگونگي بازسازي عراق تصميم مي گيرند
بازتابهاي اعلام موافقت ايران براي امضاي پروتكل الحاقي: آمريكا محتاط، اروپا خشنود واسراييل خشمگين
انتخاب:
رهبر معظم انقلاب: سلاح هسته اي تضمين كننده اقتدار و پيروزي نيست
تحت تدابير شديد امنيتي برگزار مي شود: كنفرانس بين المللي كمك به بازسازي عراق
دستور فوري خاتمي براي پرداخت باقيمانده مطالبات چايكاران
ايران:
گزارش "ايران" از بازتاب توافق تهران با اروپا؛ استقبال جهان از تصميم ايران
مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان جوان: سلاح هسته اي تضمين كننده اقتدار و پيروزي نيست
با اشاره به پذيرش پروتكل الحاقي، خاتمي: به خواسته هايمان رسيده ايم
توسعه:
بوش خواستار توا فق شد: احتمال از سرگيري مذاكره ايران و آمريكا
آرمين: با راي سفيد هم مي توان در انتخابات غير آزاد شركت كرد
مزروعي: ورود به صحنه انتخابات، سياسي بودن برخي نظاميان را ثابت كرد
جام جم:
معاون سازمان مديريت تاكيد كرد: واگذاري 50 درصد مدارس دولتي به بخش خصوصي
در ديدار نخبگان جوان كشور مطرح شد: تاكيد رهبرانقلاب برتوجه دانشگاهها به جنبش نرم افزاري
رهبر انقلاب بر تقويت روابط جمهوري اسلامي ايران و پاكستان تاكيد كردند
جمهوري اسلامي:
رهبرانقلاب: غربي ها مي خواهند ايران هميشه نيازمند فناوري آنها باشد
اعتراض تشكل هاي دانشجويي به پذيرش خواسته هاي تحميلي اتحاديه اروپا
رييس مركز دكترينال امنيت بدون مرز: امضاي پروتكل الحاقي آغاز شمارش معكوس براي تهاجم به ايران است
جوان:
رهبر فرزانه انقلاب در ديدار نخبگان جوان: جوانان با اراده و همت آينده درخشان ايران را رقم بزنند
هاشمي رفسنجاني: بوش به شدت پشيمان است
حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار با نخست وزير پاكستان: دشمن به دنبال تفرقه ميان كشورهاي اسلامي است
جهان اقتصاد:
معاون قوه قضاييه؛ تا دو ماه ديگر امكان ثبت شركتهاي ايراني درهفتاد كشور دنيا فراهم مي شود
علي رغم فشارهاي آمريكا: خاتمي؛ افكارعمومي جهان به صداقت ما پي برد
ادامه واكنش ها درباره امضاي پروتكل ، خرازي: آمريكا ازاروپا عقب نماند
حمايت:
توصيه مقام معظم رهبري به جوانان: با عزم و اراده و همت، با مشكلات دست و پنجه نرم كنيد
رييس جمهور: به هيچ وجه از برنامه خود كوتاه نيامده و نمي آييم
رييس سازمان زندانها در گفتگو با خبرنگاران: متهم به قتل زهرا كاظمي همچنان درزندان است
حيات نو:
توافق ايران و اروپا در صدر اخبار جهان؛ جهان : فضا به نفع ايران شكست
هيات وزيران طرح جامع آب كشور را تصويب كرد
رشد 148 واحدي شاخص بورس
خبر:
تعبيررييس جمهور از مذاكرات موفق هسته اي تهران؛ تغيير رينگ بوكس به ميدان دوماراتن
هاشمي رفسنجاني: بوش به شدت از سخنان ضد اسلامي خود در دو سال پيش پشيمان است
رمضانزاده: مذاكرات براي پذيرش پروتكل با تاييد مقام معظم رهبري انجام شد
خراسان:
رهبرمعظم انقلاب: ملت ايران ظرفيت پرواز علمي خود را به دنيا نشان داده است
خاتمي: كوتاه نيامده و نمي آييم
ساخت و ساز بي رويه روي خطرناك ترين گسل تهران
دنياي اقتصاد:
استقبال گسترده جهاني از "بيانيه تهران"؛ بورس اوج گرفت
كليه سيم كارت هاي متقاضيان تا پايان ماه جاري واگذار مي شود
رييس كل گمرك: دريافت عوارض از ماشين آلات وارداتي متوقف شد
رسالت:
رهبر معظم انقلاب: مطالبات نسل جوان با استعداد را به بهترين وجه برآورده سازيد
رييس جمهوري در گفتگو با خبرنگاران: كوتاه نيامده ايم و نخواهيم آمد
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: بوش به شدت از سخنان ضد اسلامي خود پشيمان است
سياست روز:
دغدغه صاحبنظران سياسي: پذيرش پروتكل؛ اعتماد سازي يا بحران سازي؟
مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان جوان كشور: اقتدار ملي به علم، ايمان و ايستادگي ملت وابسته است
ارتش صهيونيستي در تهاجم دو روز گذشته خود استفاده كرد: بمب هاي 500 كيلوگرمي بر سر مردم بي دفاع فلسطين
صدا عدالت:
قرائتي با انتقاد از كمرنگ شدن شادي در ميان مردم: گاز اشك آور شده ايم
تاريخ مراجعه مشمولان معافيت رهبري اعلام شد
خرازي با ارزيابي مثبت از توافق ايران با سه كشور اروپايي: آمريكا از اروپا عقب نماند
قدس:
ارزيابي خاتمي و محافل جهاني از توافق ايران - اروپا ماراتن پروتكل؛ واشنگتن مغلوب درايت و صداقت تهران
آيت الله واعظ طبسي دراجتماع پرشكوه مردم طبس: يك كشور مستقل نيازمند اقتصادي پوياست
مسئولان بايد مطالبات حقيقي نسل جوان و خوش فكر ما را بر آورده سازند
كارو كارگر:
در جمع جوانان نخبه ، رهبرانقلاب: سلاح كشتار جمعي زمينه ساز اقتدار نيست
سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف به همكاري با خانه صنعتكاران شد
طرح جامع سيمان درنيمه دوم سال جاري اجرا مي شود
مردم سالاري:
درپي اعلام پذيرش پروتكل الحاقي؛ جهانيان از تصميم ايران استقبال كردند
دبيركل حزب مردم سالاري: اگرامضاي پروتكل چند ماه قبل اعلام مي شد، شوراي حكام عليه ايران قطعنامه صادرنمي كرد
اظهارات خاتمي درمورد مذاكرات تهران: رينگ بوكس را به ميدان دو استقامت تبديل كرديم
نسيم صبا:
خاتمي با اشاره به فشارهاي آمريكا عليه ايران: رينگ بوكس را به دو استقامت تبديل كرديم
سخنگوي دولت: مذاكرات براي پذيرش پروتكل الحاقي با تاييد مقام معظم رهبري انجام شد
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي: مديريت 50 درصد مدارس كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شود
همبستگي:
مقام رهبري: بارها گفته ايم اصولا سلاح هسته اي نياز نداريم
حسين شريعتمداري: شوراي نگهبان لايحه امضاي پروتكل را رد كند
محمدهاشمي: حركت مناسبي براي خلع بهانه ازآمريكا فراهم شد
همشهري:
مقام معظم رهبري در ديدار نخست وزير پاكستان: كشورهاي اسلامي بايد با حفظ هوشياري در جهت مخالفت خواسته دشمنان حركت كنند
عبدالعلي زاده: 700 هزار واحد مسكوني در كشور در دست احداث است
در جلسه سران سه قوه: رييس جمهور بر لزوم مبارزه ريشه اي با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد
ياس نو:
سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران تشريح كرد: تصميم گيري درمورد پذيرش پروتكل چگونه انجام شد
جبهه مشاركت: از تجربه پروتكل عبرت بگيريم
زنگنه: از اوپك خارج نمي شويم، توليد نفت را كاهش نمي دهيم
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز پنج شنبه 1/8/82 به اين شرح است:
آشتي:
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