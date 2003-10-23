اهداي نشان افتخار "فردوسي" به خادمان زبان فارسي

به گزارش خبر نگار ادبي "مهر "، متن كامل منشور مذكور كه توسط يكي از استادان زن زبان فارسي از كشور هند قرائت شد ، بدين شرح است .مقدمه : چهارمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي با توجه به برگزاري منظم جلسه افتتاحيه ، نشست هاي علمي و همچنين بحث و تبادل نظر و برگزاري جلسه هاي كارشناسي ، در كميته اي با رياست آقاي شرقي رئيس كميته علمي مجمع و با حضور استادان و متخصصان سر كار خانم پروفسور صفوي ، جناب آقاي پرفسور اظهر ، جناب آقاي پروفسور زن يان شن ، جناب آقاي دكتر بنووال ، سركار خانم دكتر مدرسي ، جناب آقاي دكتر ياحقي ، جناب آقاي دكتر حكاك ، جناب آقاي دكتر تلطف و جناب آقاي دكتر بيك باغبان منشور خود را به شرح زير تهيه كرد :زبان وادبيات فارسي به عنوان زبان مشترك و رسمي سه كشور ايران ، افغانستان و تاجيكستان و زبان دوم فرهنگي در شبه قاره هند و زبان گفتاري و فرهنگي بخش هاي عمده اي از ورا رود ( آسياي ميانه ) وظيفه مهمي را در گسترش فرهنگ اسلامي عهده دار بود ه است . بااين مايه ها و زمينه ها ي بار آور ، زبان فارسي مي تواند در عرصه جهاني و جه مشترك همه شركت كنندگاني باشد كه در چهارمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي از سراسر جهان گردهم آمدند و طي سه روز ، در نشست هاي مختلف به تبادل نظر و هم انديشي و چاره جويي براي پيشرفت و گسترش آن پرداختند . شركت كنندگان در اين مجمع علمي با اعتقاد راسخ به اهميت زبان فارسي و وجهه فرهنگي و تاريخي اين زبان در راه اعتلا و آموزش علمي مي كوشند و خرسندي خود را از اين حقيقت اعلام مي دارند كه امروز به بركت وجود همين كرسي هاي زبان فارسي در بيشتر كشورها، زبان فارسي در سراسر جهان مطرح است.شر كت كنندگان در چهارمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي ، ضمن تشكر و سپاسگزاري از دولت ايران و به ويژه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تهران كه در فراهم آوردن مقدمات اين گردهمايي اهتمام داشته اند ، نكته هاي زير را به حكم وظيفه خاطر نشان مي كنند :1- زبان فارسي با پيشينه و پشتوانه فرهنگي - بشري خود مي تواند در جهان كنوني ، كه بيش از هر زمان ديگري نياز به صلح و همزيستي دارد ، عامل پيوند و ارتباط و همدلي و همسويي و در يك كلام تفاهم فرهنگي و انساني تلقي شود . ما يقين داريم كه با استفاده از ظرفيت هاي انساني و اخلاقي اين زبان مي توان به جهاني صلح آميز و به دور از خشونت و كين خواهي دست يافت .2- زبان فارسي هم براي ملت هاي فارسي زبان از اهميت و اولويت انساني و فرهنگي خاصي بر خوردار است و هم براي كشورهايي كه با ايجاد زمينه جهت گسترش و آموزش آن ، در واقع مردم سر زمين خويش را با منبعي سر شار از معارف انساني و ارزش هاي بشري مرتبط مي كنند .شركت كنندگان در مجمع از دولت ايران مي خواهند براي آن كه اين ارتباط متقابل باشد ، زمينه را براي ايجاد كرسي زبان هاي ديگر در دانشگاهها و مراكز علمي ايران فراهم سازد .3- هريك از كرسي هاي زبان فارسي در كشورهاي جهان ، به نوعي به پشتيباني و حمايت بي قيد و شرط جمهوري اسلامي ايران ، نيازمندند . اين حمايت مي تواند بسته به مورد و مقام ، با ايجاد پايگاه هاي رايانه اي و خانه هاي فرهنگ و فروشگاه كتاب و يا ارسال مستقيم كتاب و نشريه ها ، وسايل كمك آموزشي سمعي و بصري ، اعزام استاد و متخصص آموزش زبان فارسي ، ايجاد تسهيلاتي براي اعزام كوتاه مدت و بلند مدت استادان فارسي و فارسي آموزان و محققان اين كشورها به ايران تحقق يابد.4- درعصر جهاني شدن استفاده از امكانات پيشرفته رايانه اي ( استفاده از شبكه هاي اينترنتي براي ايجاد وب گاه هاي مجهز) آموزش زبان فارسي و تهيه برنامه ها و نرم افزارهاي لازم با استفاده از متخصصان برجسته جهان و دادن كتاب ها و مواد لازم به شبكه هاي رايانه اي مي تواند زمينه را براي حفظ ، گسترش و پايندگي زبان فارسي در سراسر جهان فراهم سازد تا به صورتي ارزان و عمومي در اختيار همه فارسي آموزان سراسر جهان قرار گيرد .

5-تقويت و استحكام زبان فارسي به عنوان عاملي وحدت بخش ميان كشورهاي فارسي زبان از يك طرف و كشورهاي علاقه مند به آموزش زبان فارسي از طرف ديگر مي تواند نوعي قلمرو مشترك المنافع زباني و فرهنگي و حتي اقتصادي ايجاد و از عوارض نا خوشايند حركت جهاني شدن پيشگيري كند.6- نسل هاي دوم و سوم فارسي زبانان خارج از كشور را در يابيم و براي ارتباط بيشتر آنان با زبان مادري شان از طريق تهيه مواد و متون آموزشي ، ايجاد امكانات خاص رايانه اي ، و پخش برنامه هاي علمي و جذاب و متناسب با حال و روز آنان از طريق شبكه جام جم ، ايجاد زمينه براي مسافرت آنان به سرزمين هاي بومي خويش جهت آشنايي مستقيم با بنيادهاي زبان و فرهنگ ايران ،كوشش كنيم .7- با توجه به پيشنهاد برخي از شركت كنندگان ، مناسب مي دانيم كه برنامه ريزان مجمع ، امكان بر گزاري برخي از اجلاس هاي آتي را در كشورفارسي زبان تاجيكستان و به اميد خدا وند متعاقب آن افغانستان و شبه قاره هند و ساير كشورها در نظر بگيرند ، تا زمينه براي تعامل بيشتر ميان صاحبان اصلي اين زبان در خاستگاه هاي اصلي آن فراهم گردد.8-شركت كنندگان چهارمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي پيشنهاد مي كنند، به منظور قدرداني از خدمات كساني كه در راه گسترش زبان و ادبيات فارسي مي كوشند نشان افتخاري به نام " فردوسي "، مردي كه همه عمر خويش را در راه گسترش و تثبيت بنيان هاي زبان فارسي صرف كرد ، پديد آيد و در مجمع هاي بعدي به دانشمندان و كساني كه با دلسوزي و تعهد به امر گسترش زبان و ادب فارسي اهتمام مي كنند ، اعطا شود.9- از آنجا كه زبان فارسي در طول تاريخ هويتي فرهنگي و انساني داشته ، شايسته است با اعزام افراد متخصص و صاحب نظر از ميان دانشگاهيان به مراكز رسمي آموزش زبان فارسي در خارج از ايران ، زمينه طوري فراهم شود كه اين زبان از آميخته شدن به اغراض و هدف هاي سياسي و موقتي بدور ماند.10-به منظور هماهنگي مسايل مربوط به مجمع ، پي گيري مصوبه هاي بيانيه ها ، ايجاد زمينه براي برگزاري مجامع بعدي و ديگر وظايف مربوط، پيشنهاد مي شود دبير خانه دائمي مجمع در تهران تشكيل شود و يك تن صاحب نظر به عنوان دبير ثابت با ابلاغ رسمي براي اين كار معين گردد. بديهي است ،لازم است مجمع آرم مشخص و ثابتي نيز داشته باشد .