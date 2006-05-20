پايگاه اطلاعات اساتيد ايراني شاغل در دانشگاه هاي خارج از كشور راه اندازي شد / 250 استاد ايراني در دانشگاه هاي كانادا تدريس مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، در مرحله اول طرح راه اندازي اين پايگاه اينترنتي كه از حدود هشت ماه پيش شروع شده است ، تنها در كشور كانادا 250 استاد ايراني تمام وقت شاغل به تدريس در محيط هاي دانشگاهي شناسايي شده اند.



در اين خصوص نيما احمدي - مدير انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه رايرسون گفت: دومين مرحله كاري ما شناسايي استادان ايراني دانشگاه هاي امريكا است كه به تازگي آغاز شده است.



وي اضافه كرد: در كانادا بيشترين تعداد استادان ايراني در دانشگاه هاي تورنتو كنكورديا، رايرسون، واترلو و دانشگاه كارلتون مشغول تدريس هستند كه عمدتا در رشته هاي فني مهندسي (79 درصد) ، بيزينس (9 درصد) و پزشكي (13 درصد) داراي تخصص هستند.



با راه اندازي اين پايگاه اينترنتي دانشجويان و علاقه مندان به ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارجي مي توانند به راحتي با استادان ايراني شاغل در رشته هاي مورد نظرشان ارتباط برقرار كنند.



قرار است به زودي در وب سايت استادان ايراني، صفحه ويژه اي براي استادان باز شود تا در آن تمامي فرصت هاي موجود براي كار با استاد در رشته ها و دانشگاه هاي مختلف به اطلاع دانشجويان برسد.