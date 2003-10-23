احمد چلبي هنوز زنده است و در عراق به سر مي برد

محسن حكيم سخنگوي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درتهران در گفتگواختصاصي با خبرنگار بخش بين الملل خبرگزاري مهر خبر كشته شدن "احمد چلبي" در انفجاراخير درمقابل هتلي درشهر بغداد را تكذيب كرد و گفت: اينها شايعات و توطئه هاي ديگر دشمنان اسلام براي از بين بردن شيعيان درعراق است .

وي گفت: دشمنان شيعه تلاش مي كنند ازطريق اين گونه جوسازيها و سروصدهاي تبليغاتي شيعيان عراق را مرعوب سازند ومي توان گفت اين يك جنگ فرا شمول تئوريستي دشمنان براي حذف چهرهاي سرشناس شيعه است .

محسن حكيم تصريح كرد: همچنين دشمنان سعي مي كنند با حذف چهرهايي مانند آيت الله سيد سعيد حكيم، آيت الله سيد محمد باقرحكيم رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، دكتر موفق ربيعي و سيد ابراهيم بحر العلوم ودر مجموع كل شيعيان عراق، فضايي از ترس و وحشت درميان مردم عراق ايجاد كنند .

وي با بيان اينكه چلبي هيچ مشكل خاصي ندارد، ياد آور شد : وي يكي ازچهرهاي سرشناس درميان مردم عراق به شمار مي رود و به همين دليل دشمنان وي را هدف قرارداده اند .



محسن حكيم با اشاره به اينكه هيچ دليلي وجود ندارد كه كشته شدن احمد چلبي پنهان نگه داشته شود، اظهارداشت : اگر وي كشته شده بود ، حداقل رسانه هاي غربي و يا عربي خبر كشته شدنش را منتشر مي كردند .

گفتني است، پيش از اين، برخي منابع خبري از كشته شدن احمد چلبي عضو شوراي حكومتي عراق‎ خبر داده بودند. درتاريخ 21/7درپي انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در نزديكي هتل محل اقامت نيروهاي امنيتي آمريكا درشهر بغداد دستكم 10 عراقي كشته و شمار ديگري زخمي شدند .

برخي از منابع خبري از زخمي شدن يك عضو شوراي موقت رهبري عراق در اين هتل خبرداده بودند ولي هيچ منبع رسمي خبر كشته وزخمي شدن اعضاي شوراي حكومتي عراق دراين انفجار را تاييد نكرده بود.