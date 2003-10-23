كنفرانس بازسازي عراق امروز در مادريد اسپانيا گشايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه اي "الشرق الاوسط" چاپ لندن ، در كنفرانس امروز58 كشور جهان و نيز19 سازمان بين المللي امروز و فردا در مادريد اسپانيا گردهم مي آيند تا در كنفرانس طرفهاي مشاركت كننده در بازسازي عراق شركت كنند.

دراين كنفرانس، 225 شركت ازجمله 134 شركت اروپايي ، 19 شركت آمريكايي ، 25 شركت عراقي و13 سازمان غيردولتي در نشست هاي جانبي و موازي اين اجلاس شركت خواهند كرد.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل به اتفاق جيمز ولفنسون رييس بانك جهاني، اجلاس مربوط به بحث فني و كارشناسي را پيش از ظهر امروز افتتاح خواهند كرد.

اجلاس فردا در سطح وزيران برگزار مي شود كه آن را خوزيه ماريا ازنار نخست وزير اسپانيا افتتاح خواهد كرد.

سازمانهاي بين المللي و كشورهاي كمك كننده به نوبت ميزان مشاركت خود را در بازسازي عراق كه 56 ميليارد دلار برآورد شده است اعلام خواهند كرد .

دراين اجلاس ، صندوق ضمانت هاي كمك كنندگان تحت نظارت بانك جهاني و سازمان ملل تشكيل خواهد شد.

بر اساس اعلام دولت اسپانيا ، حضور58 كشوردراين اجلاس قطعي شده است و انتظار مي رود 10 كشور ديگر نيزشركت كنند، حضور دو كشور بلژيك وهلند هنوز دراين اجلاس قطعي نشده است. گفته مي شود از رژيم صهيونيستي براي حضور در اين اجلاس دعوت نشده است.

18 كشور، ايران، ايتاليا ، ژاپن ، كويت ، مغرب ، پاكستان ، لهستان ، قطر، اسلواكي ، اسلوني، تونس ، آمريكا، امارات عربي متحده ، مصر ، دانمارك ، بلغارستان ، بحرين و عربستان در سطح وزيران امورخارجه شركت خواهند كرد.

بسياري از كشورهاي اروپايي هياتهايي را در سطحي پايين تر از وزير به اين اجلاس اعزام كرده اند در حالي كه آمريكا درعالي ترين سطح دراين اجلاس مشاركت كرده است كه انگيزه هاي جنگ آمريكا برضد عراق را مورد ترديد قرارمي دهد.

جزئيات برخي مشاركتهاي اصلي يا تعهداتي كه برخي كشورها و سازمانها در مورد بازسازي عراق دادند ، به اين شرح است :

انگليس 296 ميليون پوند تا مارس 2006 كمك خواهد كرد و مجموع تعهدات مالي انگليس درامر بازسازي عراق از آوريل 2003 تاكنون به 544 ميليون پوند مي رسد.

اتحاديه اروپا: وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست لوكزامبورگ با اعطاي 200 ميليون يورو(235 ميليون دلار) از خزانه اين اتحاديه در سال 2003 تا 2004 موافقت كردند و علاوه بر اين هر كشوري به طور جداگانه با تمايل خود دراين امر مشاركت خواهد كرد.

ژاپن: اين كشوراعلام كرده است 5/1 ميليارد دلاردرآينده نزديك به عراق اعطا مي كند تا دربخشهاي برق ، آموزش، آب و سرمايه گذاري هزينه شود و به بازسازي تاسيسات زيربنائي و بهبود وضع امنيتي كمك كند.

ژاپن با اين ميزان كمك ، بعد از آمريكا در رديف بزرگترين كشور كمك كننده به عراق قرارمي گيرد.

كره جنوبي: شركتهاي تكنولوژي دركره جنوبي درامر پروژه هاي بازسازي عراق آمادگي خود را اعلام كرده اند.

اسپانيا : اين كشور قول پرداخت 300 ميليون دلار تا سال 2007 را به عراق داده است ، اسپانيا امروز و فردا ميزباني كشورهاي كمك كننده به عراق را در مادريد به عهده دارد.

آمريكا متعهد شده است در18 ماه، 20 ميليارد دلار دربازسازي عراق هزينه كند. قراراست كاخ سفيد سالانه حدود 5 ميليارد دلاراز محل عوايد فروش نفت عراق به بازسازي عراق ازسال 2005 اختصاص دهد.

بانك جهاني درنشست شركت كنندگان، با اعطاي وام 3 تا 5 ميليارد دلاري درخلال 5 سال آينده موافقت كرده است.

مجموع كمكهاي اختصاص يافته به بازسازي عراق تا پيش از اعلام تعهدات رسمي براي كمك به اين مساله در اجلاس امروز مادريد، همچنان تا مبلغ 56 ميليارد دلار فاصله دارد ، هزينه بازسازي عراق بين سالهاي 2004 تا 2007 ، 56 ميليارد دلار برآورد شده است.







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